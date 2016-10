Erster Bachelor-Studiengang "Fashion Management"

Prof. Richard Merk und Prof. Anne Dreier von der FHM Bielefeld (2.u.3.v.r.) sowie HBZ-Studienleiterin Beate Welp-Gerdes (5.v.l.) gratulierten den neuen Fashion Managerinnen zu ihrem absolvierten Bachelor-Studium. (Foto: HWK Münster)

Die Fashion Manager sind fit für ihren Einsatz in der Bekleidungsbranche. Der Studiengang wurde in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Bielefeld entwickelt und startete im Oktober 2013. Prof. Richard Merk und Prof. Anne Dreier von der FHM Bielefeld sowie Studienleiterin Beate Welp-Gerdes vom Handwerkskammer Bildungszentrum (HBZ) gratulierten den neuen Fashion Managerinnen zu ihrem absolvierten Bachelor-Studium.

Schlüsselposition in der Modebranche

Fashion Manager verantworten das Marketing eines Modelabels und entwerfen Strategien zur Vermarktung der Modekollektionen. Sie setzen Kampagnen um und steuern so die Positionierung der Marke innerhalb des Marktes oder bauen eine Marke neu auf. Sie sind unter anderem in Schlüsselpositionen wie Produktmanagement, Einkauf, Vertrieb oder Controlling eines Mode- oder Textilunternehmens. Sie sind auch in kreative Abläufe eingebunden und sind an der Entwicklung von Kollektionen beteiligt.

Im Studiengang "Fashion Management" werden Inhalte aus der Mode und dem betriebswirtschaftlichen Bereich miteinander kombiniert. Das Handwerkskammer Bildungszentrum nutzt hier auch die Synergien mit der Schule für Modemacher. Die Bachelor-Studierenden lernen in den Werkstätten der Schule für Modemacher zum Beispiel Schnitt- und Verarbeitungstechniken kennen.

https://www.hbz-bildung.de/de/studium/fashion-management