Handwerk nach vorne bringen

Dr. Manfred Bitter (3.v.r.) mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer (Mitte), den Vizepräsidenten der Handwerkskammer Edgar Gröber und Hermann Zahnen, dem neuen HWK-Chef Axel Bettendorf, Präsident Rudi Müller und ZDH-Hauptgeschäftsführer Holger Schwannecke (v. l.)

Axel Bettendorf ist Nachfolger von Dr. Manfred Bitter, der mit 65 Jahren in den Ruhestand gegangen ist. Rund 200 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Handwerksorganisationen sowie weitere Wegbegleiter haben den bisherigen Hauptgeschäftsführer verabschiedet und den neuen im Amt begrüßt. Dr. Bitter, der die Kammer in den vergangenen sieben Jahren konsolidiert hatte, erhielt die Goldene Ehrennadel der Handwerkskammer Trier.

Interview mit dem neuen HWK-Chef:

Bauphysiker Axel Bettendorf gilt als Garant für Kontinuität. Doch der neue Hauptgeschäftsführer will auch neue Akzente setzen. Die Fachkräfte- und Nachwuchssicherung sowie die damit verbundene Errichtung des neuen HWK-Ausbildungszentrums gehören nach wie vor zu den wichtigsten Aufgaben der Kammer. Bereits seit mehr als einem Jahr ist Diplom-Ingenieur Axel Bettendorf, der neue HWK-Hauptgeschäftsführer, in die Planung des Neubaus federführend eingebunden.

DHB: Ihr Vorgänger hat die Kammer konsolidiert. Worauf werden Sie die Schwerpunkte Ihrer Arbeit legen?

Bettendorf: Aus dem Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft ergeben sich neue Herausforderungen und Chancen. Darauf muss das Handwerk reagieren. Für den wirtschaftlichen Erfolg ist es wichtig, dass das Handwerk sich als moderne, innovationsfreudige und zukunftsorientierte Branche präsentiert. Hier spielt unter anderem die Digitalisierung eine wesentliche Rolle. Wir wollen die Betriebe dabei unterstützen, auf technologische Veränderungen einzugehen und sich rechtzeitig anzupassen. Dazu wird nicht zuletzt der Neubau des Berufsbildungs- und Technologiezentrums – als sichtbares Zeichen für solide und zeitgemäße Ausbildung – beitragen. Diese wiederum bildet die Grundlage, um den Nachwuchs und damit Fachkräfte zu sichern.



DHB: Die demografische Entwicklung und der Trend zur Akademisierung tragen dazu bei, dass die Lehrlingszahlen zurückgehen. Warum lohnt sich der Neubau dennoch?

Bettendorf: Der Neubau des Berufsbildungszentrums aus den 60er Jahren war überfällig. Schon um den Brandschutz gewährleisten zu können, musste eine grundlegende Lösung her. Öffentliche Fördermittel waren nur für einen Neubau zu erhalten, weil die Sanierung fast so viel gekostet hätte wie der Neubau. Zudem haben wir als größter Anbieter von technischen und gewerblichen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen eine Vorbildungsfunktion. So wollen wir unsere Teilnehmer in modernen Werkstätten mithilfe moderner Technik schulen. Wer hier ausgebildet wird, soll das Handwerk als innovativ erleben. Nicht zuletzt dienen die technologisch neuartigen Gebäude zugleich als Schulungsgebäude. Der Passivhausstandard wird künftig ohnehin verpflichtend. Was das angeht, sind wir der Zeit etwa fünf Jahre voraus.



DHB: Auf welche weiteren Maßnahmen setzen Sie, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken?

Bettendorf: Wir müssen in den Schulen und in der Öffentlichkeit noch stärker die Trommel für das Handwerk rühren. Zeigen, dass es modern und "trendy" ist. Dass es bereits in jungen Jahren hervorragende Aufstiegsmöglichkeiten bietet. Dass in einem Alter, in dem andere erst aus der Uni kommen, viele selbstständige Handwerksmeister gutes Geld verdienen. Diese Botschaften gilt es in den Köpfen zu verankern! So beteiligen wir uns an der Imagekampagne und nutzen verstärkt auch die persönliche Ansprache, etwa auf Berufsorientierungsmessen. Zudem gehen wir aktiv auf neue Zielgruppen zu, beispielsweise auf Flüchtlinge und Studienabbrecher.

DHB: Welche Ziele haben Sie sich kammerintern gesteckt?

Bettendorf: Zum einen wollen wir die gute Zusammenarbeit mit dem Ehrenamt ausbauen und mit den Kreishandwerkerschaften und Innungen noch näher zusammenrücken. Des Weiteren sollen unsere Leistungen im Kernbereich bei einem schrumpfenden Personalkörper bestehen bleiben. Um die Aufgaben weiterhin bearbeiten zu können, wollen wir die Arbeitsprozesse optimieren, zum Beispiel durch mehr Digitalisierung.



DHB: Die Betriebe dürfen also wie gewohnt auf die Leistungen der Kammer zählen?

Bettendorf: Die Handwerkskammer bleibt natürlich weiterhin Ansprechpartner für alle Belange der Handwerker – von der Existenzgründung bis hin zur Übergabe. Wer Fragen hat oder Unterstützung braucht, kann mit jeglichem Anliegen gerne auf uns zukommen. Wählen Sie Tel. 0651/207-0 und machen Sie einen Termin aus – wir sind gerne für Sie da! Die allermeisten Leistungen und Angebote der Kammer sind bereits mit dem Mitgliedsbeitrag abgedeckt.



DHB: Was haben Sie sich in Sachen Interessenvertretung auf die Fahne geschrieben?

Bettendorf: Wir werden weiterhin engagiert für die Interessen des regionalen Handwerks eintreten und Sprachrohr gegenüber Politik und Gesellschaft sein. Ich denke da zum Beispiel an den Erhalt der Meisterpflicht, die Gleichwertigkeit der beruflichen Bildung oder die Durchlässigkeit der Berufe. Bestes Beispiel: Inzwischen berechtigt der Gesellenbrief zum Studium. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Handwerksorganisationen durch gemeinsame Ziele und klare Positionen hier sehr viel erreicht haben.

Vita:

Axel Bettendorf (47) ist verheiratet und hat zwei Kinder. Nach einer Banklehre bei der Sparkasse Trier studierte er Bauphysik und war zunächst als stellvertretender Leiter einer Materialprüfstelle tätig. Seit 1999 führt er mit seinem Bruder die Geschäfte der Bettendorf Lava-Steinwerk GmbH in Trier und steht seit acht Jahren an der Spitze des HWK-Umweltzentrums.

Fotos: Kaster/ Knaack-Schweigstill