alwin soll Wittlichs Innenstadt beleben

Die Stadt Wittlich kämpft jetzt mit einer neugegründeten Gemeinschaftsinitiative namens alwin gegen Leerstände in der Innenstadt an.

Das Ladenmanagement alwin will nachhaltige Neuansiedlungen in Wittlichs Innenstadt fördern. Leerstände wie dieser in der Trierer Straße sollen schon bald der Vergangenheit angehören. (Foto: HerrMü)

Die Stadt Wittlich geht aktiv gegen Leerstand in der Altstadt vor. Potenzielle Ladennutzer sollen mithilfe eines Ladenmanagements dazu angeregt werden, innerstädtische Ladenflächen zu belegen. Die Initiative namens alwin (aktives Leerstandsmanagement Wittlicher Innenstadt) zielt darauf ab, Neuansiedlungen nachhaltiger, innovativer Geschäfte aus den Bereichen Handel, Handwerk, Kreativwirtschaft und Gastronomie in der Altstadt von Wittlich zu fördern.



Beispiele hierfür können Konzepte sein, die Onlinehandel und stationären Handel intelligent miteinander verknüpfen, verschiedene Branchen miteinander verbinden oder nachhaltige Materialen im Umbau bzw. Verkauf verwenden.

alwin sucht kreative Köpfe

alwin sucht kreative Köpfe, die aus einem Leerstand einen Raum mit Möglichkeiten machen wollen. Dazu gilt es, qualitative Konzepte umzusetzen. Die Gemeinschaftsinitiative möchte damit Talente fördern und ihnen den Start auf der Fläche erleichtern. alwin wird durch zunächst drei Bausteine die Vorhaben der potentiellen Ladennutzer unterstützen: alwin-genial, alwin-direkt und alwin-experte. Diese Bausteine richten sich insbesondere an Personen mit innovativen und nachhaltigen Ladenkonzepten.

Mietnachlass und Unterstützung durch Experten

Weitere Bausteine zur Unterstützung dieser Grundidee sind bereits in der Entwicklung. Sie ergeben sich aus der Weiterentwicklung des Projektes. Besondere Anreize soll alwin-genial setzen: Bei einer Mietdauer von mindestens anderthalb Jahren erhält der potenzielle Nutzer – bei einem den Kriterien entsprechenden Konzept – sechs Monate lang einen Erlass der Mietzahlung durch den Eigentümer. Dabei sind lediglich Nebenkosten zu tragen. Darauf folgen sechs Monate mit einer Staffelmiete, deren Höhe vorher individuell mit dem Nutzer vereinbart wird und vom Ladenzustand sowie -konzept abhängig ist.



In den ersten beiden Halbjahren wird es dazu Unterstützung von den alwin-experten geben. In jedem halben Jahr findet ein Termin mit den Experten statt, um Fragen zu klären und den Nutzer zu unterstützen. Darüber hinaus sind die alwin-Experten jederzeit ansprechbar und können sogar eine Patenfunktion übernehmen.

Anlaufstelle für Interessenten

Potenzielle Nutzer können sich in einer innerstädtischen Anlaufstelle in der Kirchstraße 13 am Pariser Platz direkt an die Projektleitung wenden. Das "InfoStudio" hat mittwochs von 12 bis 14 Uhr sowie an jedem ersten Donnerstag im Monat von 16 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Beratung durch die Projektleitung und die Experten ist kostenlos.



Kontakt:

Weitere Auskünfte erhalten Interessenten bei

Katrin Schade, Tel. 06571/171310

katrin.schade@stadt.wittlich.de

wittlich.de

facebook.com/startalwin