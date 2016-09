Für Autounfall des Mitarbeiters zahlt der Chef

Firmenwagen kaputt? Wer zahlt? (Foto: 123rf)

Bei der Arbeitnehmerhaftung gibt es die Stufen leichteste, mittlere und grobe Fahrlässigkeit. Bei mittlerer Fahrlässigkeit wird die Haftung geteilt, bei grober Fahrlässigkeit und Vorsatz haftet der Arbeitnehmer grundsätzlich voll. Aber auch bei grober Fahrlässigkeit kann im Einzelfall eine Haftungserleichterung in Betracht kommen, sagt das Bundesarbeitsgericht in ständiger Rechtsprechung (Az. 8 AZR 418/09). Dabei müssen die Höhe des Arbeitsentgelts, die weiteren mit seiner Leistungsfähigkeit zusammenhängenden Umstände und der Grad des Verschuldens einbezogen werden.



Der Fall: Ein Mitarbeiter hatte als Fahrer eines Firmen-Pkws das Vorfahrtsrecht missachtet und einen Unfall gebaut. An dem Wagen seines Arbeitgebers entstand einen Schaden von mehr als 10.000 Euro. Der Chef wollte eine anteilige Entschädigung.

Das Urteil: Zu Unrecht, sagt das Gericht. Hier ging es zwar von einer mittleren Fahrlässigkeit aus. Es komme aber nicht nur darauf an, wie schwer der Verkehrsverstoß des Mitarbeiters war, sondern auch auf seine Nettoeinkünfte im Verhältnis zum angerichteten Schaden. Eine Teil-Ersatzforderung kam hier nicht in Frage, weil der Mitarbeiter bei 1.800 Euro monatlichem Bruttoverdienst nicht in der Lage sei, überhaupt zu einem Ersatz herangezogen zu werden. Bei dem niedrigen Einkommen habe er keine Möglichkeit, für solche Fälle Rücklagen zu bilden. Die Grundsätze zur Haftungserleichterung, die für grobe Fahrlässigkeit gelten, müssten erst recht bei mittlerer Fahrlässigkeit gelten.

Arbeitsgericht Berlin, Urteil vom 23. September 2015, Az. 28 Ca 5269/15

