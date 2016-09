Verdeckter Nachlass auf Reparaturkosten ist Betrug!

Gesetze sollte man lieber einhalten (Foto: 123rf)

Einigen sich Handwerker und Kunde, dass dieser die Selbstbeteiligung seiner Kfz-Versicherung nicht bezahlen muss, so ist das ein Rabatt auf den Werklohn. Dadurch reduziert sich der Werklohnanspruch um die Höhe des Rabatts. Reicht der Werkunternehmer die Rechnung bei der Versicherung ein und verschweigt er dabei den Rabatt, täuscht er die Versicherung.

Der Fall: In seinem Autoglasfachbetrieb reparierte der Angeklagte die Windschutzscheibe an dem Pkw seines Kunden. Dieser besaß eine Teilkaskoversicherung mit einer Selbstbeteiligung von 150 Euro. Der Handwerker reichte – nach Abtretung der Forderung – die Rechnung in Höhe von 731, 99 Euro für die Reparatur bei der Versicherung ein. Er verschwieg aber, dass er dem Kunden die Zahlung des Selbstbehalts von 150 Euro erlassen hatte. Die Versicherung zahlte den gesamten Betrag.

Das Urteil: Das Landgericht Passau wertete dieses Verhalten als Betrug und verurteilte den Autoglaser zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen.

Landgericht Passau, Urteil vom 13. Januar 2016 , Az.1 Ns 35 Js 4140/13

