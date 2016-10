Pkw-Maut: EU-Kommission verklagt Deutschland

Die deutsche Pkw-Maut gefällt der EU-Kommission nicht (Foto: 123rf)

Nach Auffassung der Kommission ist die geplante deutsche Pkw-Maut diskriminierend. Die Vorschriften sehen für in Deutschland zugelassene Fahrzeuge einen Abzug von der jährlichen Kraftfahrzeugsteuer genau in Höhe der Maut vor. Dies würde – allerdings ausschließlich für die in Deutschland registrierten Fahrzeuge – zu einer De-facto-Befreiung von der Maut führen. Darüber hinaus seien die Preise von Kurzzeitvignetten (für Zeiträume unter einem Jahr), die es für in anderen Ländern zugelassene Fahrzeuge geben soll, in einigen Fällen unverhältnismäßig hoch.

Die deutsche Regelung verstößt nach Ansicht der Kommission gegen die europäischen Grundsätze der Nichtdiskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit sowie des freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs.

Die grundsätzlichen Bedenken der Kommission seien von den deutschen Stellen nicht ausgeräumt worden. Daher verklagt die Kommission Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof. Eine Straßenbenutzungsgebühr, die per Gesetz oder faktisch nur von Ausländern erhoben werde, stelle eine Diskriminierung dar und verstoße somit gegen die Verträge der EU.

