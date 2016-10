Gesetz für gleiche Löhne: Handwerk ist skeptisch

Frauen und Männer sollen gleich bezahlt werden (Foto: 123rf)

Ziel des Gesetzentwurfs ist es, Entgeltunterschiede zwischen Frauen und Männern abzubauen. "Das Handwerk hegt weiter grundsätzliche Vorbehalte, was die Wirksamkeit eines Entgelttransparenzgesetzes angeht, das für mehr Lohngerechtigkeit zwischen Männern und Frauen sorgen soll. Ungeachtet dessen greifen die vom Koalitionsausschuss beschlossenen Eckpunkte immerhin wesentliche Kritikpunkte des Handwerks auf", erklärt der Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), Holger Schwannecke.

"Dies gilt insbesondere für die geplante Festschreibung eines Schwellenwertes von 200 Beschäftigten, ab dem ein individueller Auskunftsanspruch von Beschäftigten über betriebliche Entgeltstrukturen bestehen soll." Damit würden gerade die kleinen und mittleren Betriebe des Handwerks von den damit drohenden erheblichen bürokratischen Belastungen befreit. So begrüßenswert auch die weiteren Privilegierungen von tarifgebundenen Unternehmen hinsichtlich des Auskunftsanspruchs seien, so müsse im weiteren Gesetzgebungsverfahren aber rechtssicher geklärt werden, wie in Unternehmen ohne Betriebsrat dieser Auskunftsanspruch in der Praxis durchzuführen sei.

Keine Mindestentgelt in Stellenanzeige

"Wichtig ist zudem, dass die ursprünglich vorgesehene Vorgabe, Betriebe bei Stellenausschreibungen zur Angabe eines Mindestentgelts zu verpflichten, nun vom Tisch ist", betont Schwannecke.

Es blieben Zweifel, ob die vorgesehenen gesetzgeberischen Maßnahmen geeignet seien, die strukturellen Ursachen einer vermeintlichen Entgeltungleichheit zwischen Männer und Frauen zu verändern. "Wir brauchen keine komplizierten gesetzlichen Regelungen, sondern insbesondere einen Ausbau der Kinderbetreuung oder verstärkte Initiativen zur Änderung des Berufswahlverhaltens von Frauen" fordert der ZDH-Generalsekretär.