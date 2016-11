Auftragsgemäß und trotzdem mangelhaft

Wasserschaden? Die Fassade muss dichthalten! (Foto: 123rf)

Werkunternehmer müssen ein funktionstaugliches Werk herstellen. Die notwendige Beschaffenheit ergibt sich nicht allein aus der Leistungsbeschreibung. Es kommt auch darauf an, welche Funktion ein Bauwerk erfüllen soll.

Der Fall: Nahe der Elbe wurde ein Mehrfamilienhaus gebaut. In der Baubeschreibung stand: "Die Putzfassade wird als Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ausgeführt", "Dämmung gemäß Wärmeschutznachweisen, Beschichtung der gedämmten Flächen mit feinem Edelputz". Später bemängelten die Bauherren, das WDVS sei nicht Hochwasser-tauglich. Die vom Bauträger verwendeten Materialien würden dem zu erwartenden Wasserdruck bei einer Überflutung nicht standhalten. Sie forderten einen Kostenvorschuss von 150.000 Euro, um die Mängel zu beheben. Der Bauträger verwies dagegen auf die Baubeschreibung: Er habe das WDVS genauso ausgeführt wie vorgesehen.

Das Urteil: Die Richter sahen einen Mangel der Bauleistung. Welche Beschaffenheit das Werk haben müsse, ergebe sich nicht allein aus der Art der Ausführung, die in der Leistungsbeschreibung vereinbart wurde, so das Urteil: Es komme auch darauf an, welche Funktion das Werk erfüllen solle. Bauunternehmen schuldeten den Bauherren ein funktionstaugliches Werk.

Material nicht in der Praxis bewährt

Im Überflutungsbereich eines Flusses sollte die Außenfassade einem Hochwasser standhalten. Anscheinend habe das der Bauträger beim Bau auch beabsichtigt – was aber schief gegangen sei. Das liege in erster Linie daran, dass für WDVS im Hochwasserbereich (noch) keine allgemein anerkannten Regeln der Technik existierten, die den Mindeststandard für die Qualität einer Bauleistung darstellten. Der Bauträger hätte die Wohnungskäufer darüber informieren müssen, dass dieser Mindeststandards für WDVS fehle, erklärte das Gericht. Denn das bedeute: Das verwendete Material habe sich in der Praxis noch nicht langfristig bewährt, es gebe für seine Tauglichkeit bei Hochwasser keinerlei Beleg. Wenn sie das rechtzeitig erfahren hätten, hätten sich die Eigentümer sicher für eine andere Ausführung der Fassade entschieden.

Oberlandesgericht Hamburg, Urteil vom 19. Februar 2015, Az. 4 U 111/13

aki, Foto: 123rf