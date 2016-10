Schwarzarbeit: Regierung will durchgreifen

Schwarzarbeit soll besser kontrolliert werden (Foto: 123rf)

Der Bundestag hat den Gesetzentwurf am 20. Oktober 2016 in erster Lesung beraten. Das Gesetz verbessere die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls und für die zuständigen Landesbehörden, schreibt die Regierung. Eine moderne informationstechnologische Ausstattung soll danach helfen, die Prüfungs- und Ermittlungsarbeit zu verstärken. So müssen Ausweispapiere in Zukunft nicht nur der Zollverwaltung, sondern auch Bediensteten der zuständigen Landesbehörden vorgelegt werden. Die Landesbehörden erhalten zudem weitere Prüfungsbefugnisse. Zollbehörden dürfen in Zukunft Daten aus dem Zentralen Fahrzeugregister des Kraftfahrt-Bundesamtes abfragen.

Ausschluss von Bewerbern

Zu den weiteren Maßnahmen gehört der Ausschluss von Bewerbern, die bereits mit Vorschriften zur Verhinderung von Schwarzarbeit in Konflikt gekommen sind, von der Teilnahme an Ausschreibungen. Bisher wurden solche Bewerber schon von Bauaufträgen ausgeschlossen. Künftig erfolgt auch ein Ausschluss von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen.

Der Bundesrat verlangt in seiner Stellungnahme weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit besonders im Taxigewerbe. Die Bundesregierung stimmt den Vorschlägen der Länder zu. Wann genau das Gesetz beschlossen werden soll und wann es in Kraft treten könnte, ist noch unklar. Die Gesetzesvorlage wurde zur federführenden Beratung an den Finanzausschuss überwiesen.