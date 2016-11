Schmerzensgeld für verbrannte Haare

Wer´s richtig macht, riskiert keine Klagen (Foto: 123rf)

Unvorsichtiges Verhalten kann den Friseur schon mal teuer zu stehen kommen. Angegriffene Haare sollte man lieber nicht chemisch behandeln und den Kunden davon abraten.

Der Fall: Eine Kundin ließ sich ihre langen schwarzen Haare beim Friseur blondieren. Die Haare waren vom mehrmaligen Selbstfärben schon ziemlich angegriffen. Die Friseurin riet von einer Komplettblondierung ab und schlug vor, die Haare per "Painting" zu färben. Dabei wird das Haar auf Frischhaltefolie gelegt (Strähnchentechnik) und nicht bis zum Haaransatz gefärbt. Nach 20 Minuten klagte die Kundin über Hitze im Nacken. Sofort spülte die Friseurin die Haare aus – doch sie waren bereits so angesengt, dass sie drastisch gekürzt werden mussten. Die Kundin verklagte die Inhaberin des Salons auf Zahlung von 4.000 Euro Schmerzensgeld.

Das Urteil: Das Amtsgericht sprach der Kundin 1.000 Euro zu. Die Friseurin habe fahrlässig gehandelt, indem sie massiv geschädigte, poröse Haare gefärbt habe. Die Painting-Methode, also das Färben mittels Strähnchen, sei zwar schonender als eine Blondierung. Sie belaste das Haar trotzdem erheblich, wie die vom Gericht beauftragte Sachverständige erläutert habe: Denn chemische Vorgänge in Verbindung mit Wärme griffen das Haar weiter an, das auf Oxidationsmittel reagiere.

Friseurin hätte mindestens einen Probelauf machen müssen

Das habe die ausgebildete Friseurin gewusst beziehungsweise wissen müssen. Also hätte sie der Kundin von einer weiteren Farbbehandlung abraten oder zumindest einen Probedurchlauf mit einigen Haarspitzen durchführen müssen. Stattdessen habe sie noch größere Schäden am Haar in Kauf genommen. Für die Schmerzen, den Verlust der langen Haare und eine unerwünschte Frisur stehe der Kundin daher eine Entschädigung zu. Mehr als 1.000 Euro sei aber nicht angemessen.

Bei der Festsetzung des Betrags berücksichtigte das Gericht, dass Haarschäden bei der Painting-Methode höchst selten sind und im betroffenen Friseursalon noch nie vorkamen. Zudem hatte die Friseurin sofort versucht, den Schaden wieder gut zu machen, indem sie der Kundin die Haare stufig auf Kinnlänge schnitt und Pflegeprodukte anbot. Und schließlich wurde kein gesundes, volles Haar ruiniert – das hätte auf die Farbbehandlung gar nicht auf diese Weise reagiert, so das Urteil des Amtsgerichts.

Amtsgericht Rheine, Urteil vom 12. Mai 2016, Az. 14 C 391/14

