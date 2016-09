Regelabfrage für Kirchensteuerabzug

Foto: 123rf

Ausschüttende Kapitalgesellschaften müssen zwischen dem 1. September und dem 31. Oktober 2016 beim Bundeszentralamt für Steuern abfragen, ob ihre Anteilseigner zum Stichtag 31. August dieses Jahres kirchensteuerpflichtig sind. Die Daten sind Grundlage für den Einbehalt und die Abführung der Kirchensteuer auf Kapitalertragsteuer im Folgejahr. Die Regelabfrage für das Kirchensteuerabzugsmerkmal (KiStAM) gibt es nun seit drei Jahren.

Der Deutsche Steuerberaterverband findet das Prozedere "recht mühsam" und setzt sich seit Beginn für ein einfacheres Verfahren ein. Dies habe sich nun ausgezahlt, teilt der Verband mit. Ein Ländererlass, der in Kürze veröffentlicht würde, beinhalte viele Befreiungen und Erleichterungen für die betroffenen Kapitalgesellschaften.

Fragen und Antworten zum Thema vom Bundeszentralamt für Steuern

Wer ist befreit?

Ein-Mann-Gesellschaften, deren Alleingesellschafter-Geschäftsführer konfessionslos ist oder keiner steuererhebenden Religionsgemeinschaft angehört, müssen das automatisierte Abrufverfahren nicht mehr durchführen.

Das Gleiche gilt für Kapitalgesellschaften, die im Folgejahr keine kapitalertragsteuerpflichtige Ausschüttung vorzunehmen werden. Zum Beispiel weil aufgrund des Gesellschaftsvertrages/Gesellschafterbeschlusses die Ausschüttung von Gewinnen ausgeschlossen ist. Oder wenn eine GmbH Komplementärin einer GmbH & Co. KG ist, und die GmbH niemals Gewinne ausschütten wird.



Für viele andere Kapitalgesellschaften, die Ausschüttungen an ihre Gesellschafter leisten, sei in den kommenden Wochen die Abfrage beim Bundeszentralamt für Steuern notwendig, so der Steuerberaterverband.

Wer den Datenabruf nicht selbst vornehmen will, muss einen Antrag per Post an das Bundeszentralamt für Steuern schicken und die Antwort darauf an seinen Steuerberater weiterleiten. Anschließend können die Steuerberater sich um die Abfrage kümmern.



