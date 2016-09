Manipulationssichere Kassen sollen her

Tricksereien an elektronischen Registrierkassen sollen bald nicht mehr möglich sein. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht eine Zertifizierung der Kassen vor.

Foto: 123rf

Die Bundesregierung hat Mitte September den Gesetzentwurf gegen Manipulation an Registrierkassen vorgelegt. Elektronische Registrierkassen sollen in Zukunft eine zertifizierte Sicherheitseinrichtung haben.



Die bestehenden technischen Möglichkeiten zur Manipulation von Kassenaufzeichnungen seien ein "ernstzunehmendes Problem", heißt es zur Begründung. Viele Hersteller würden es zurzeit ermöglichen, die Aufzeichnungen in den elektronischen Kassen unerkannt zu löschen oder sie zu ändern.

In Zukunft müssten elektronische Aufzeichnungssysteme durch eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung geschützt werden, heißt es. Die elektronischen Registrierkassen müssen jeden aufzeichnungspflichtigen Geschäftsvorfall und anderen Vorgang einzeln, vollständig, richtig, zeitgerecht, und geordnet aufzeichnen, schreibt der Entwurf vor. Dadurch soll sichergestellt werden, dass nachträglich nicht manipuliert werden kann.

Prüfer kommen zur Kassen-Nachschau

Zusätzlich zur bekannten Betriebsprüfung sollen die Finanzbehörden eine "Kassen-Nachschau" machen können. Es handele sich dabei nicht um eine Außenprüfung, sondern ein eigenständiges Verfahren zur "zeitnahen Aufklärung steuererheblicher Sachverhalte", heißt es. Wer gegen das Gesetz verstößt, riskiert ein Bußgeld.



Auf die Wirtschaft kommen insgesamt Kosten in Höhe von rund 470 Millionen Euro für die Neuanschaffung beziehungsweise Umstellung von Geräten zu, erwartet die Regierung. Die jährlichen Kosten für die Zertifizierung, für Personalkosten sowie für Wartung und Support werden mit rund 106 Millionen Euro angegeben.

Unternehmern haben auch in Zukunft die Wahl, ob sie ihre Kasse manuell oder mittels elektronischer Registrier- oder PC-Kassen führen.

