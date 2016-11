Alle zehn Jahre steuerfrei schenken

Foto: 123rf

Auf über zwölf Billionen Euro wird das Vermögen der Deutschen in Bargeld und Immobilien geschätzt. Wer mit seinem Ersparten über dem Freibetrag liegt und sein Vermögen nahen Verwandten hinterlassen möchte, sollte über Schenkungen zu Lebzeiten nachdenken.



Was viele nicht wissen: Die relativ hohen steuerlichen Freibeträge können nach zehn Jahren erneut in Anspruch genommen werden, darauf weist der Bundesverband deutscher Banken hin. Man kann seinen Verwandten also hohe Steuerzahlungen ersparen, indem man die Freibeträge mehrmals nutzt.

Persönliche Freibeträge für Schenkungen und Erbschaften:

Für Ehegatten oder eingetragene Lebenspartner 500.000 Euro

Für jedes Kind 400.000 Euro (von jedem Elternteil)

Für jedes Enkelkind 200.000 Euro

Für Geschwister, Nichten und Neffen jeweils 20.000 Euro

Für Nichtverwandte ebenfalls jeweils 20.000 Euro.

Unter Eheleuten oder eingetragenen Lebenspartnern ist die Schenkung einer selbstgenutzten Immobilie immer steuerfrei, egal in welcher Höhe.



Vermögensübertragungen zu Lebzeiten innerhalb der Familie werden vom Finanzamt allerdings nur anerkannt, wenn sie formalen rechtlichen Vorschriften entsprechen. Bei Immobilienübertragungen muss man immer zum Notar gehen.



Auch bei größeren Geldbeträgen oder anderen Vermögensgegenständen sollte man die Schenkung schriftlich dokumentieren. Das geht zwar auch formlos, aber der Bankenverband rät dazu, vorher mit dem Anwalt, Steuerberater oder einem Notar zu sprechen.

