Kredit von Freunden und Verwandten

Ziehen alle an einem Strang, bleibt das Geld in der Familie und man spart auch noch Steuern (Foto: 123rf)

Seite 1 von 2

Alternativen zum klassischen Bankkredit gibt es inzwischen viele. Am unkompliziertesten erscheint es auf den ersten Blick, wenn man sich Geld bei Verwandten oder Freunden leiht. Auf Englisch heißt diese Finanzierungsvariante "FFF – Family, Friends and Fools" – Familie, Freunde und Verrückte. "Es ist tatsächlich oft so etwas wie der letzte Rettungsanker", sagt Finanzierungsexperte Carl-Dietrich Sander aus Neuss. "Aber es kann natürlich auch eine seriöse Alternative sein, wenn man die Partner wirklich wie externe Dritte behandelt und man sich der Risiken bewusst ist."

Höhere Zinsen als auf dem Festgeldkonto

Der Familienkredit kann sogar ein interessantes Steuersparmodell für Eltern oder Großeltern sein, die ihr Geld zwar nicht an die Sprösslinge verschenken, aber zumindest verleihen möchten. Die jüngste Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs kommt Familien entgegen und gewährt ihnen unter bestimmten Voraussetzungen denselben Steuervorteil wie Bekannte ihn hätten. "Von privat gewährten Firmenkrediten können Kreditnehmer und Kreditgeber profitieren", sagt Stefan Rattay, Steuerberater der WWS in Mönchengladbach. Kreditnehmer bekommen das Geld zu vergleichsweise günstigen Konditionen.



Der private Geldgeber wiederum erhält höhere Zinsen als auf dem Festgeldkonto. Setzt der Darlehensnehmer den Kredit für Investitionen in seinem Unternehmen oder in einem Mietshaus ein, kann er die Zinsen von der Steuer absetzen. Das spart bis zu 45 Prozent Einkommensteuer. Der Kreditgeber muss die Zinsen nicht mit seinem persönlichen Steuersatz, sondern nur zum Abgeltungsteuersatz von 25 Prozent versteuern.

Der Fiskus muss das Steuersparmodell akzeptieren

Der Bundesfinanzhof hat mehrfach geurteilt, dass das Finanzamt dieses Steuersparmodell akzeptieren muss. Voraussetzung für die steuerliche Anerkennung eines privaten Firmenkredites ist, dass die Vertragspartner marktübliche Konditionen vereinbaren und dass es sich nicht um "nahestehende Personen" handelt, also dass der Kreditnehmer vom Kreditgeber nicht finanziell abhängig ist. Ob unter Freunden oder in der Familie: Ein schriftlicher Darlehensvertrag ist unerlässlich. "Mündliche Absprachen wecken das Misstrauen der Finanzbehörden und sind kaum zu belegen", sagt Stefan Rattay.

Tilgung, Kündigungsrecht und Besicherung klar regeln

Darauf muss man achten: Der Vertrag muss auch alle anderen Aspekte wie Tilgung, Kündigungsrecht und Besicherung klar regeln. Der Steuerberater empfiehlt deshalb, etwa bei zwei Banken Kreditanträge zu stellen und die dort veranschlagten Zinsen als Anhaltspunkt zu nehmen. Kleine Abweichungen seien drin. Und die Vertragspartner müssen die Vereinbarungen natürlich einhalten. Sprich: Das Darlehen plus Zinsen muss auch zurückgezahlt werden. Für den Kreditnehmer empfiehlt es sich, für die Zins- und Tilgungszahlungen Terminüberweisungen einzurichten. Der Geldgeber wiederum sollte den Kredit zum vereinbarten Zeitpunkt zur Verfügung stellen und ausbleibende Zahlungen konsequent einfordern.



KF/DHB

Foto: 123rf