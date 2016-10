Produktionsbetriebe hängen bei Digitalisierung hinterher

Foto: 123rf

Viele Produktionsbetriebe erwarten durch eine Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse kaum Vorteile in der Produktivität oder eine Kostensenkung. Sie sehen auch noch wenig Potenzial darin, mit Hilfe der digitalen Techniken neue Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können. Das geht aus einer aktuellen Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) und des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) zum Stand der Digitalsierung in der Arbeitswelt hervor.

Investitionsstau bei jedem dritten Betrieb

Jeder zweite Betrieb in Deutschland nutzt demnach moderne digitale Technologien, allerdings sei deren Anteil an den Produktions-, Büro- und Kommunikationsmitteln noch vergleichsweise niedrig. Ein Drittel aller Betriebe habe sich allerdings noch gar nicht mit den modernen Technologien auseinandergesetzt.



Diese Betriebe würden den neuen Technologien aber nicht per se kritisch gegenüberstehen, so die Autoren der Studie. Eher hätten sie Informationsdefizite, könnten das mit der Nutzung verbundene wirtschaftliche Risiko nicht richtig einschäten und hätten deshalb an dieser Stelle einen Investitionsstau.

Dienstleister haben die Nase vorn

Es seien vor allem die größeren Betriebe, insbesondere im Dienstleistungssektor, die auf Digitalisierung setzen würden. Im produzierenden Gewerbe seien das beispielsweise hochgradig vernetzte und automatisierte "intelligente Fabriken" - Stichwort: Industrie 4.0. Im Dienstleistungsbereich spielen vor allem Online-Plattformen und -Shops, Cloud-Computing-Systeme und Big-Data-Anwendungen eine zunehmende Rolle.

Für 18 Prozent der Firmen in Deutschland ist die Nutzung moderner digitaler Technologien schon ein zentraler Bestandteil ihres Geschäftsmodells.

34 Prozent der Firmen in Deutschland nutzen solche Technologien.

Weitere zwei Prozent planen deren Anschaffung.

15 Prozent setzen sich derzeit mit der Nutzung solcher Technologien auseinander,

31 Prozent haben sich noch nicht mit der Nutzung solcher Technologien beschäftigt.

Dienstleistungbereich: Rund 70 Prozent der Dienstleister: mit 50 und mehr Beschäftigten nutzen moderne digitale Technologien oder planen deren Einführung. Bei Dienstleistern mit weniger als 50 Beschäftigten ist das bei etwa der Hälfte der Betriebe der Fall.



Produktion: Produktionsbetriebe mit 50 und mehr Beschäftigten setzt ebenfalls jeder zweite digitale Technologien ein oder plant dies. Bei den kleineren Produktionsbetrieben sind es rund 40 Prozent.

Quelle: IAB