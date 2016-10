Kompakte Infos für Handwerker

Nach und nach öffnen sich immer mehr Betriebe im Handwerk dem Thema Digitalisierung. Kompakte Informationen dazu bietet der Internet-Marketing-Tag am 29. Oktober in Frankfurt a.M.

Thomas Issler (l.) und Volker Geyer sind beim Internet-Marketing-Tag im Handwerk dabei. (Foto: Daniel Baldus)

Mit eigenem Blog, Facebook, Twitter, YouTube & Co Zielgruppen begeistern, auf Google ganz oben stehen und um vieles mehr geht es beim Internet-Marketing-Tag am 29. Oktober in Frankfurt a.M. Die Internet-Besten aus dem Handwerk sprechen über ihre Web-Strategien, der dienstälteste Handwerks-Blogger plaudert über seine Erfolgsgeheimnisse und der "Mister Social-Media des Handwerks" gibt sich mit wertvollen Tipps die Ehre.

Die Webseiten des Jahres werden präsentiert und besprochen, im Champions-Talk soll sich die Web-Elite des Handwerks einfinden und die TV-bekannte Nina Ruge wird durch den Tag führen. Zum Abschluss spricht Ex-Fußballprofi Michael Rummenigge zum Thema "Der Faktor Mensch - vom Profifußball lernen" und zum Tagesausklang lädt eine kleine After-Event-Party zum Nachbereiten und Netzwerken ein. Der Campus Westend der Goethe-Universität in Frankfurt am Main am 29. Oktober Veranstaltungsort des Branchenevents sein.

Miss Handwerk ist auch dabei!

Die "Verlagsanstalt Handwerk" mit Sitz in Düsseldorf ist einer der Haupt-Medienpartner des Internet-Marketing-Tag im Handwerk. "Selbst Betriebsinhaber, die sich aktiv eher wenig im Netz zeigen, müssen spätestens dann reagieren, wenn sie irgendwo im Netz bewertet werden oder Gegenstand von Veröffentlichungen etwa bei Facebook werden", betont Verlagsleiter Hans Jürgen Below: "Wir sehen das und versuchen, unsere Zielgruppe immer öfter auf diese Fragen vorzubereiten und Hilfe anzubieten."

Übrigens wird die amtierende Miss Handwerk Marie Thérèse Simon beim Internet-Marketing-Tag im Handwerk am Champions Talk teilnehmen und sich zur Ihren zahlreichen Social-Media-Aktivitäten äußern.

Aufträge generieren und Fachkräfte finden

"Handwerksbetriebe, die sich dem Internet und den sozialen Medien nicht öffnen, werden zurück bleiben. Hingegen diejenigen, die diese Instrumente verstehen geschickt einzusetzen, werden die Zukunft bestimmen", sagt Handwerksunternehmer und Internet-Marketing Buchautor Volker Geyer. Handwerksbetriebe müssten lernen, das Internet und die sozialen Medien geschickt für die Ziele des Betriebes einzusetzen, gezielt mit ihren Zielgruppen zu kommunizieren, ihre Attraktivität zu steigern, damit ihre Marktposition zu festigen und auszubauen, ergänzt Internet-Marketing-Experte Thomas Issler. Damit könnten die Betriebe neue Zielgruppen erschließen, ertragreichere Aufträge generieren und sowie Nachwuchs und neue Fachkräfte für sich gewinnen.

Viele Web-Champions aus dem Handwerk reden an diesem Tag über Ihre Aktivitäten und Strategien. Die Bestsellerautorin Umberta Andrea Simonis spricht über gelebte Service-Kultur als Voraussetzung für erfolgreiches Internet-Marketing, Deutschlands allererster Blogger im Handwerk, Fleischermeister Ludger Freese, plaudert über seine Erfolgsgeheimnisse beim Bloggen, "Mister Social Media im Handwerk" Malermeister Werner Deck gibt seine Geheimnisse preis und Ralf Steinhoff zeigt, wie er die Plattform Facebook für seinen Friseurbetrieb sehr gelungen zur Gewinnung neuer Mitarbeiter und zur Mitarbeiterbindung einsetzt.

Weitere Infos zum Internet-Marketing-Tag!

Fotos Daniel Baldus; Andreas Buck; Werbefotografie Weiss