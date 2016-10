Mazda – mehr Technik für ruhigeres Fahren

Fit für 2017: der Mazda6

Es wird philosophisch: Jinbai-Ittai nennen die Japaner die Symbiose zwischen Pferd und Reiter, das Gefühl, eigentlich eins zu sein. Das überträgt Mazda auf die eigenen Fahrzeugmodelle: Der Fahrer als moderner Reiter soll mit dem modernen Schlachtross eine Einheit bilden. Anders gesagt: Das Auto bauen sie um den Fahrer herum - nicht der Mensch muss sich dem Auto, sondern das Auto dem Menschen anpassen.

Mit dieser Philosophie hat die Marke Mazda in ihrem Mazda6 Veränderungen für das Modelljahr 2017 vorgenommen. Das Ergebnis sind weniger optische Veränderungen, sondern Dinge, die der Fahrer beim Fahren spürt. Wer den Mazda6 im Modelljahr 2017 vom 2016er Modell unterscheiden will, muss schon ganz genau hinschauen. Nur die Außenspiegel haben sich in der Form verändert. Neben runderen Formen haben die Japaner auch eine Blinkerleiste integriert. Im Inneren ist das Lenkrad neugestaltet – es ist schlanker geworden. Alle weiteren Änderungen sind technischer Art: Eine neue, bessere Frontkamera erlaubt in Verbindung mit neuen Chips und mehr Rechenleistung erweiterte Assistenzfunktionen. Der City-Notfallbremsassistent kann nun auch bis Tempo 80 Schlimmeres verhindern, bis Tempo 50 sogar drohende Kollisionen verhindern. Auch die Verkehrszeichenerkennung funktioniert deutlich besser.

Alles ergonomisch gestaltet

Das Ganze kommt mit einer besseren Optik und einer Neuaufteilung der Anzeigen herüber, ganz im Sinne von Jinbai-Ittai. Der Fahrer soll alle wichtigen Informationen bekommen, ohne von den Anzeigen abgelenkt zu sein. Dass dazu die Sitzhaltung, die Sitze selbst und die Anordnung der Instrumentarien eine entscheidende Rolle spielen, liegt auf der Hand. Einmal programmiert, stellen sich Sitze wie auch Head-up-Display automatisch ein, wenn zwischendurch ein Fahrerwechsel stattfand und der Fahrer erneut seine Idealposition sucht.

Eine weitere Neuheit, die künftig auch in die anderen Modelle Einzug halten soll, ist das sogenannte G-VC, das G-Vectoring Control. Das soll dem Fahrer zu einem noch ruhigeren Fahrverhalten verhelfen. Das Prinzip: Fährt der Fahrer in eine Kurve, findet physikalisch gesehen bei den Rädern ein Lastwechsel statt. Neben der Vorwärtsbewegung kommt durch die Kurve eine Seitwärtskraft hinzu, die auf das rechte oder linke Vorderrad je nach Links- oder Rechtskurve wirkt. G-VC reduziert in diesem Moment das Drehmoment geringfügig, für den Fahrer nicht spürbar. Er spürt aber den Effekt: Der Wagen fährt ruhiger in die Kurve, der Mensch am Steuer muss weniger korrigieren.

Bewährte Qualitäten

Ansonsten bleibt der Mazda6 – egal, ob Limousine oder Kombi – bei seinen bewährten Qualitäten. Die Modelle gibt es weiterhin mit drei Benzinern und zwei Diesel. Die Benzinaggregate decken das Leistungsspektrum zwischen 107 kW/145 PS und 141 kW/192 PS mit Verbräuchen, die zwischen 5,5 und 6,4 Litern laut Werk liegen. Sparsamer sind die beiden Dieselaggregate mit 110 kW/150 PS und 129 kW/175 PS. Sie begnügen sich 3,9 bis 4,9 Liter mit reinem Frontantrieb, in der Allradversion steht bei beiden die 5,0 Liter in der Verbrauchstabelle. Die 2,2-Liter-Dieselaggregate haben auch eine Neuerung aus dem 1,5-Liter-Motor genommen: „Natural Sound Smoother“ nennt die sich, die die Motorengeräusche noch besser abdämmt. Gleichgeblieben ist die Tatsache, dass Kombi und Diesel preislich keinen Unterschied machen. Basispreis für den Mazda6 mit dem kleinsten Benzinaggregat sind brutto 24.490 Euro.

Fotos: Mazda