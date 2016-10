E-Klasse: Handy wird Autoschlüssel

Mercedes-Benz, das T-Modell der E-Klasse; Foto: Mercedes-Benz

"Den Schlüssel können Sie ruhig zu Hause lassen, das ist Ihr Autoschlüssel", sagt Michal Allner von der Mercedes-Benz-Presseabteilung, während mir der Mann am Testwagen-Counter ein Smartphone in die Hand drückt. In der Tat: Das Handy ist mit dem Wagen verbunden, der Druck auf den Startknopf startet das Auto, nachdem das Handy in der Ablageschale liegt. Das Handy lädt nebenbei, denn es wird automatisch gelanden: Dank induktivem Laden geht das sogar ohne Kabelgewirr.

Ausgereifte Digitaltechnik

Wir sitzen in der neuen E-Klasse, genauer: im T-Modell der E-Klasse, das Mercedes-Benz ein halbes Jahr später nach der Limousine vorstellt. Sie setzt das fort, was die Limousine begonnen hat. Dank ausgereifter Digitaltechnik, Kameras, Sensoren und einer hohen Rechenleistung fährt das Auto eigentlich alleine und braucht den Fahrer nur, damit der ansagt, wo es hingehen soll. Natürlich ist es noch kein autonomes Fahren, denn noch bleibt der Fahrer verantwortlich. Aber verschiedene Assistenzsysteme nehmen ihm den Job hinterm Lenkrad nahezu komplett ab, käme nicht zwischendurch die Aufforderung, die Hände ans Lenkrad zu legen.



Wer entspannt auf der Autobahn alles der E-Klasse überlassen will, muss nur zweimal am Tempomat-Hebel ziehen. Dann schaltet das T-Modell in eine Art Autopilot. Die elektronischen Augen erkennen die aktuelle Geschwindigkeitsbegrenzung und regeln das Sternauto selbstständig auf dieses Tempo ein. Verändert sich das Tempolimit, passt sich das System den neuen Vorgaben an. Will der Fahrer einen Überholvorgang einleiten, reicht es, den Blinker zu ziehen und länger zu halten. Dann schert der Wagen selbstständig ein oder aus, je nach Richtungsvorgabe – und zwar sicher und zuverlässig. Und im Stau übernimmt der schon bekannte Stauassistent automatisch das Gas geben und Bremsen bis Tempo 30.

Kollege Computer fährt

Dass Kollege Computer viel und fleißig vor sich hin arbeitet, sieht man dem Interieur an. Das klassische Armaturenbrett ist wie ein länglicher Fernseher: Alles ist digital, klar und so zugeschnitten, dass der Fahrer alle Informationen einfach und unkompliziert ablesen kann. Die wichtigsten Informationen kann er am Head-up-Display ablesen, Navi und Entertainment haben einen weiten, großen Monitor. Auch die Rückfahrkamera nutzt diesen Monitor, um ein gestochen scharfes Farbbild abzuliefern.



Das Komfortfeeling in der E-Klasse spielt in einer anderen Liga. Klar, der Testwagen hat eine Vollausstattung mit edelsten Sitzen, Materialien und der Topanlage, die einen glasklaren Sound liefert. Der Wagen liegt ruhig auf der Straße und lässt sich zügig durch Kurven fahren ohne Abstriche an den Fahrtkomfort machen zu müssen. Das 9-Gang-Automatik-Getriebe schaltet fast unspürbar, das Fahrgefühl spielt einfach in der Premiumklasse.

Gegenüber dem Vorgängen hat das T-Modell trotz geringerer Abmessungen an Innenraumfreiheit für die Insassen zulegt. Fahrer, Beifahrer und die Gäste auf der Rückbank haben mehr als reichlich Kopf- und Beinfreiheit. 631 Liter passen in den Kofferraum, wer hinten auf Mitfahrer verzichten kann, kann bei umgeklappter Rückbank 1.820 Liter hineinpacken - natürlich Klassenbestwert.

Neueste Aggregate

Unter der Motorhaube arbeiten die neuesten Versionen. Im E220d findet sich der neueste Diesel-Vierzylinder mit 400 Newtonmeter Drehmoment, das Aggregat selbst leistet 143 kW/194 PS. Das reicht für 235 km/h, der Verbrauch liegt laut Datenblatt zwischen 4,2 und 4,6 Liter. Im E200 und E250 arbeiten Benziner mit 135 kW/184 PS bzw. 155 kW/211 PS. Die Verbräuche liegen um zwei Liter höher als der Diesel. Preislich startet die E-Klasse T-Modell mit netto 40.895 Euro für den E200, der Diesel beginnt bei netto 42.425 Euro.

Fotos: Mercedes-Benz