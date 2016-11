Die Sternmarke will den Pick-up-Markt aufmischen. Ab Ende 2017 kommt mit der X-Klasse der erste Premium-Pick-up für gehobene Ansprüche.

Die X-Klasse - der neue Premium-Pick-up von Mercedes-Benz; Foto: Mercedes-Benz

Das amerikanischste aller Autos gibt es künftig auch bei der Sternmarke: Mit der X-Klasse präsentiert Mercedes-Benz den ersten Pick-up, den es ab Ende 2017 zunächst in Europa inklusive Russland, ab 2018 dann auch in Argentinien, Brasilien, Südafrika, Neuseeland und Australien geben wird. Die Stuttgarter schließen mit ihrem Mid-Size-Pick-up eine Lücke in ihrem Portfolio und spekulieren auf einen Markt, der bis 2025 um 39 Prozent wachsen soll.

V6-Diesel als Motorisierung

Damit sie sich ein ordentliches Stück von dem Kuchen – 2,8 Millionen Einheiten sollen dann in der Klasse der Mid-Size-Pick-ups weltweit einen Käufer finden – abschneiden, positioniert Mercedes-Benz die X-Class als ersten Premium-Pick-up weltweit. Die Zutaten: Aufgebaut auf einen Leiterrahmen, der aus der Kooperation mit Renault-Nissan stammt, kommt ein V6-Diesel-Motor (die Allzweckwaffe OM 642) mit neuem Antriebsstrang, permanenten Allradantrieb, Top-Assistenzsysteme und Luxus aus der Pkw-Schiene hinein. "Wir wollen das Beste aus beiden Welten, dem Nutzfahrzeug- und dem Pkw-Bereich, in das neue Modell hineinpacken", versprechen Mercedes-Benz Chef Dieter Zetsche und Volker Mornhinweg, Leiter Mercedes-Benz Vans, übereinstimmend bei der Präsentation der ersten beiden Konzept-Versionen der X-Class. Dabei bedienen sich die Stuttgarter großzügig aus dem eigenen Programm, was vor allem im Interieur auffällt. Instrumente, Anzeigen wie etwa der tabletartige Monitor oder Lüftungsdüsen, sind bereits aus den Pkw-Linien bekannt.

Zwei Designlinien gibt es, als "stylisch explorer" für den Großstadtdschungel, und als "powerful adventurer" für den eher gewerblich geprägten Einsatz im schweren Gelände. Entsprechend ihrer Namen zeigten sich die beiden Konzeptfahrzeuge als eleganter Stadt-Pick-up oder als Geländegänger mit MT-Reifen und martialischerer Anmutung. Beide Versionen wird es zunächst nur als Doppelkabiner geben. Mercedes-Benz reagiert auf den stagnierenden oder gar rückläufigen Anteil von Single- oder Midsize-Kabinen. Fest steht auch, dass in dem Wagen die Mercedes-eigene 4MATIC für den permanenten Allradantrieb sorgt. Und mit dem eigenen Sechszylinder ist genug Kraft vorhanden, um mehr als 1,1 Tonnen Nutzlast zu schleppen und 3,5 Tonnen an den Haken zu nehmen. Darüber hinaus soll es auch Versionen mit einem Vierzylinder-Benziner geben.

Bewusste Premium-Positionierung

Wie schon der Kompakttransporter Citan entstammt die X-Klasse der Kooperation mit Renault-Nissan. Während der Citan vor allem optisch, technisch aber nur geringfügig angepasst wurde, gingen die Stuttgarter hier gründlicher vor. Dazu zwingt sie auch der Wettbewerb: Der Pick-up basiert auf dem Navara von Nissan, Renault wird vermutlich im nächsten Jahr mit dem Alaskan eine eigene Variante präsentieren. Die direkten Konkurrenten haben neue Modelle in den Markt geworfen, VW hat seinem Amarok gerade erst einen Sechszylinder verpasst. Nicht zuletzt deshalb positioniert Mercedes die neue X-Klasse bewusst hoch und hofft darauf, Kunden von Wettbewerbern oder aus dem SUV-Segment zu gewinnen.



Auch in Deutschland ist der Markt zuletzt um fast ein Drittel gewachsen und bewegt sich aktuell auf rund 15.000 Einheiten zu. Der Grund: Immer mehr entdecken einen Pick-up als SUV-Ersatz und Lifestyle-Fahrzeug, wobei im Vergleich zum globalen Markt hierzulande die Fahrzeuggattung eine nur untergeordnete Rolle spielt. Aber allein in Europa bewegt sich das Pick-up-Segment auf jährlich rund 100.000 verkaufte Einheiten zu - und mit einer Premium-Klasse stehen die Chancen für Mercedes nicht schlecht. Zweiflern an einem Erfolg begegnen die Stuttgarter mit ihrer M-Klasse. Vor rund 20 Jahren präsentierten sie erstmals das SUV – und begründeten den Boom dieser Fahrzeuggattung.