Tim Göschel setzt sich die PLW-Krone auf

Der PLW der Brauer wurde im Landshuter Brauhaus ausgetragen. Simon Korherr (4.v.l.) kam auf den dritten Platz. Bundessieger wurde Tim Göschel (5.v.l.). Sven Wölfel (5.v.r.) holte den zweiten Platz; Foto: Private Brauereien Bayern

Die drei Landessieger aus Baden-Württemberg, Bayern und Berlin hatten sich für den "Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks – Profis leisten was (PLW)" im Brauerhandwerk qualifiziert.

Nach einem intensiven Wettkampf, bei dem theoretische und praktische Aufgabenstellungen zu meistern waren, setzte sich Tim Göschel (Ausbildungsbetrieb: BHM Brauhaus Mitte) aus Berlin durch. Zweiter Bundessieger wurde Sven Wölfel (Ausbildungsbetrieb: Brauerei Ott, Heiligenstadt in Oberfranken). Den dritten Platz holte sich Simon Korherr. Dessen Ausbildungsbetrieb, die Hirsch-Brauerei Honer GmbH & Co. KG, Wurmlingen, konnte damit erneut einen ihrer Mitarbeiter in die Endausscheidung des PLW schicken. Im vergangenen Jahr hatte Dominik Gessler teilgenommen, allerdings keinen der ersten drei Plätze erreicht.

Das ist der PLWDer diesjährige Leistungswettbewerb für das Brauer- und Mälzerhandwerk wurde vom Verband Private Brauereien Bayern durchgeführt. Die Prüfungskommission bestand aus Sebastian Rank (Hausbrauerei Düll), Konrad Mayer (Weißbräu Schwendl), Herbert Meier (Private Brauereien Bayern) und Robert Pawelczak (Staatlichen Berufsschule Main-Spessart).