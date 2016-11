In Mainz wurden die Steinkünstler 2016 gekürt

Sascha Kaiser (l.) konnte beim PLW der Steinbildhauer den zweiten Platz belegen. Bundessiegerin wurde Marie Pauline Reimers. Bei den Steinmetzen hat sich Aaron Weisser (2.v.l.) durchgesetzt. Platz zwei und drei gingen an Richard Crivellaro (2.v.r.) bzw. Tilmann Schmalz (r.); Foto: Berufsbildungswerk des Steinmetz- und Bildhauerhandwerks

Beim "Leistungswettbewerbs des Deutschen Handwerks – Profis leisten was (PLW)" in der Fachrichtung Steinmetz gibt es drei Bundessieger. Den Titel sicherte sich Aaron Weisser (Ausbildungsbetrieb: Weisser, Schramberg) aus Baden-Württemberg. Den zweiten Platz belegte Richard Crivellaro (Ausbildungsbetrieb: Steinmetz Hildebrandt GmbH, Geisleden) aus Thüringen. Rang drei ging an Tilmann Schmalz (Ausbildungsbetrieb: Schmalz Natursteine Fliesen GmbH, Lauterbach) aus Hessen.

In der Fachrichtung Steinbildhauer wurden zwei Bundessieger ermittelt. Marie Pauline Reimers (Ausbildungsbetrieb: Steinmetzbetrieb Wittmann, Haibach) aus Bayern konnte den Wettbewerb gewinnen. Sascha Francesco Kaiser (Ausbildungsbetrieb: Steinmetz- und Bildhauerwerkstatt Eduard Schnell, Fridingen) holt den zweiten Platz nach Baden-Württemberg.

Das ist der PLWDer Wettbewerb wird seit 1998 jährlich von Ausbilder Ulrich Fay im Bildungszentrum Mainz-Hechtsheim als Arbeitsprobe ausgerichtet, so das Berufsbildungswerk des Steinmetz- und Bildhauerhandwerks. Zur ehrenamtlich tätigen Jury zählen Stefan Lutterbeck, Thomas Florian, Georg Biermeier, Heike Spohn und Harald Berg.