Dominik Deller holt in Landshut den PLW-Sieg

Norbert Stenglein (r.) vom Bundesverbandsvorstand gratulierte den Bundessiegern zu ihrem Erfolg. Deutscher Meister wurde Dominik Deller (2.v.l.). Michael Niedersüß (2.v.r.) konnte den zweiten Platz beim PLW erringen. Philipp Schwab (l.) ist dritter Bundessieger geworden; Foto: LandBauTechnik – Bundesverband

An zehn Stationen mussten die zehn Landessieger beim "Leistungswettbewerbs des Deutschen Handwerks – Profis leisten was (PLW)" der Land- und Baumaschinenbranche in Landshut ihr Können unter Beweis stellen. Pro Station hatte jeder Kandidat exakt eine halbe Stunde Zeit. In den frühen Abendstunden des 4. November standen die drei Bundessieger fest.

Das Prüferteam der Innung Niederbayern kürte Dominik Deller (Ausbildungsbetrieb: Alfred Sebald oHG, Zweibrücken) aus Rheinland-Pfalz im BTZ der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz zum ersten Bundessieger. Vize-Meister wurde Michael Niedersüß (Ausbildungsbetrieb: Josef Gschlecht Landtechnik und Schmiede, Mühldorf) aus Bayern. Den dritten Platz belegte Philipp Schwab (Ausbildungsbetrieb: BayWa AG, Eutingen) aus Baden-Württemberg. "Alle anderen sind erfolgreiche Vierte, alle zusammen: starke Typen!", so der LandBauTechnik – Bundesverband.

Alle "erfolgreichen Vierten" des PLW

Die weiteren Teilnehmer des PLW in Landshut: Dennis Joch (Ausbildungsbetriebe: Friedrich Rohwedder Baumaschinen GmbH & Service GmbH, Berlin), Friedrich Thier (Ausbildungsbetrieb: Bartling Landtechnik GmbH, Niederer Fläming) aus Brandenburg, Lukas Hegenauer (Ausbildungsbetrieb: Herzberger Land- und Gartentechnik KG, Ranstadt) aus Hessen, Raphael Zerscheck (Ausbildungsbetrieb: Landmaschinenvertrieb Dorf Mecklenburg GmbH, Dorf Mecklenburg) aus Mecklenburg-Vorpommern, Stefan Schmeink (Ausbildungsbetrieb: Agravis Technik Saltenbrock GmbH, Steinheim) aus Nordrhein-Westfalen, Janek Glade (Ausbildungsbetrieb: Matec Maschinentechnik Unterweser GmbH, Hagen im Bremischen) aus Niedersachsen, Henry Seidel (Ausbildungsbetrieb: TechnikCenter Grimma GmbH, Grimma) aus Sachsen, Marcel Schulze (Ausbildungsbetrieb: Agravis Technik Heide-Altmark, Stendal) aus Sachsen-Anhalt und Max Samuelsen (Ausbildungsbetrieb: Landtechnik Sönke Petersen, Pellworm) aus Schleswig-Holstein.

Das ist der PLWDirekt vor Ort beglückwünschten Landesinnungsmeister Alois Göppel, Vorstandsmitglied Norbert Stenglein und Gottfried Voigt als Geschäftsführer des gastgebenden bayerischen Landesverbands alle Teilnehmer für ihre Fairness, Teamfähigkeit, Engagement und die gezeigten Bestleistungen. Die offizielle Ehrung der Bundessieger und ihrer Ausbilder durch Präsident und Bundesinnungsmeister erfolgt in großem Branchenrahmen anlässlich des Tags der LandBauTechnik am 30. März in Spelle.