Schönes Geschenk für die besten Karosseriebauer

In Frankfurt wurden die Bundessieger der Karosserie- und Fahrzeugbauer ermittelt. Auf die Gewinner wartete eine Schleifbox im Wert von 490 Euro.

Marketing Managerin Julia Fischer (Mitte) von der Firma Mirka Schleifmittel und der designierte ZKF-Hauptgeschäftsführer Thomas Aukamm (l.) bei der Übergabe der Exzenter-Schleifbox an die Kandidaten des Leistungswettbewerbs des Deutschen Handwerks; Foto: ZKF

Anfang November hat das Karosserie- und Fahrzeugbauhandwerk im Rahmen des "Leistungswettbewerbs des Deutschen Handwerks – Profis leisten was (PLW)" die Besten ihres Fachs gesucht. Bundessieger in der Fachrichtung Karosserieinstandhaltungstechnik wurde Mirko Betz (Ausbildungsbetrieb: EDAG Engineering GmbH, Petersberg) aus Hessen. In der Fachrichtung Fahrzeugbautechnik erzielte Simon Weisath (Ausbildungsbetrieb: Zanner Fahrzeugbau GmbH, Himmelkron) aus Bayern das beste Ergebnis. Die Zweit- und Drittplatzierten des PLW werden vom Zentralverband Karosserie- und Fahrzeugtechnik (ZKF) nicht bekanntgegeben.

In der Karosserieinstandhaltung waren Karosseriearbeiten an einem Fahrzeugheckblech auszuführen. In der Fachrichtung Fahrzeugbautechnik wurde vom Prüfungsausschuss die Anfertigung eines Trägers als Prüfungsstück gefordert. Bei den Fertigkeiten kamen neben traditionellen Fügeverfahren, wie das Autogenschweißen, auch moderne Fertigungstechniken zum Einsatz.

Das ist der PLWEine ganz besondere Überraschung hatte Julia Fischer von der Firma Mirka Schleifmittel GmbH für die Teilnehmer vorbereitet: Alle anwesenden Landessieger erhielten eine Schleifbox im Wert von 490 Euro. Des Weiteren stellte sie für die Erstplatzierten jeder Fachrichtung eine viertägige Reise nach Finnland in Aussicht.