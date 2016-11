Herzschlagfinale beim Uhrmacher-PLW

Uhrmacherin Lisa Mielke konzentriert bei der Arbeit. Ihr fehlten 0,39 Punkte, um auf Platz 3 zu kommen. Im Hintergrund: der Vize-Bundessieger Thomas Neubauer (l.) und der Sechstplatzierte Philipp Otto; Foto: Zentralverband für Uhren, Schmuck und Zeitmesstechnik

"Selbst Hitchcock hätte es nicht spannender inszenieren können", fasst der Zentralverband für Uhren, Schmuck und Zeitmesstechnik den Ausgang des diesjährigen "Leistungswettbewerbs des Deutschen Handwerks – Profis leisten was (PLW)" zusammen. Nach acht Stunden Anfertigung und anschließender Auswertung durch fünf Prüfer und mit über zwanzig Bewertungskriterien lagen die ersten beiden Plätze gerade mal 0,16 Punkte auseinander – "die knappste Entscheidung in der Geschichte des PLW".

Für den diesjährigen PLW hatte sich die "erfreulich hohe Anzahl" von sieben Landessiegern qualifiziert. Sechs davon traten in den Werkstätten der Franz-Oberthür-Schule in Würzburg gegeneinander an. Der Hauptprüfungsausschuss unter Vorsitz von Uhrmachermeister Albert Fischer und den Mitgliedern Josef Forstner, Rolf Herrmann, Christoph Höller und Hans Jauch hatte sich als Aufgabenstellung die Anfertigung eines kompletten Federhauses überlegt und entsprechende Unterlagen vorbereitet. Innerhalb von acht Stunden mussten hierzu ein Federhaus, ein Federhausdeckel und ein Federkern angefertigt und montiert werden. "Alle Teilnehmer gingen sehr konzentriert und motiviert an die Arbeit, und lieferten trotz der sehr anspruchsvollen Aufgabe eine großartige Gesamtleistung ab."

Spannender Kampf um Platz 1 und 2, aber auch 3 und 4

Am Ende konnte der Hauptprüfungsausschuss Lisa Holstein (Ausbildungsbetrieb: Gerhard D. Wempe KG, Glashütte) aus Sachsen zum Titel der ersten Bundessiegerin im Uhrmacherhandwerk gratulieren. Sie holte 81,44 Punkte. Mit seinen 81,28 Punkten erreichte Thomas Neubauer (Ausbildungsbetrieb: Juwelier Böhnlein e.K., Bayreuth) aus Bayern knapp dahinter den zweiten Platz.

Mit einem deutlichen Anstand von fast zehn Punkten auf die beiden Erstplatzierten belegte Fabian Butte (Ausbildungsbetrieb: Sinn Spezialuhren GmbH, Frankfurt) aus Hessen den dritten Platz. Etwas mehr als ein halber Punkt fehlte Lisa Mielke (Ausbildungsbetrieb: Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule, Pforzheim) aus Baden-Württemberg für den Sprung aufs Podium. Fünfter und Sechster wurden Alina Vomhoff (Ausbildungsbetrieb: Uhrmachermeister Reinhold Flüthe, Telgte) aus Nordrhein-Westfalen bzw. Philipp Otto (Ausbildungsbetrieb: Berufliche Schule Farmsen, Hamburg) aus Hamburg.

Geldgeschenke für die drei Erstplatzierten

Als Anerkennung für ihre Leistungen erhielten die Teilnehmer jeweils eine Urkunde des Zentralverbandes für Uhren, Schmuck und Zeitmesstechnik. Aus den Mitteln des Zentralverbandes konnte der HPA-Vorsitzende Albert Fischer zudem Preisgelder über 400 Euro für den ersten, 250 Euro für den zweiten und 100 Euro für den dritten Platz überreichen. Am 10.Dezember wird Lisa Holstein im Rahmen der "Großen Feierstunde des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks" in Münster als Bundessiegerin im Uhrmacherhandwerk 2016 geehrt.