Beste Fahrzeuglackiererin kommt aus Bayern

Hatten allen Grund zur Freude: Deutschlands beste Nachwuchs-Fahrzeuglackierer: Bundessiegerin Heidi Frank mit dem Zweitplatzierten Oliver Pabst (r.) und dem Drittplatzierten Alexander Lahr; Foto: Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz

Drei spannende und erlebnisreiche Tage verbrachten die Landessieger beim "Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks – Profis leisten was (PLW)" im Fahrzeuglackiererhandwerk. Austragungsort war das Technologie- und Trainingscenter des Lackherstellers PPG in Hilden. Der Wettbewerb konnte aus Sicht des Veranstalters – der Bundesfachgruppe Fahrzeuglackierer im Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz – die hohen Erwartungen "voll und ganz erfüllen". Die Ergebnisse aller zwölf Teilnehmer – darunter drei Fahrzeuglackiererinnen – spiegelten "einmal mehr das hohe Niveau der dualen handwerklichen Ausbildung in einem technisch und gestalterisch anspruchsvollen Beruf wider".

Die Aufgabenstellung bestand darin, eine Wort-Bildmarke zu entwickeln, bei der ein Logoteil eigenständig entworfen werden musste und in vorgegebene Schriften harmonisch einzubetten war. Logo und Schrift waren darüber hinaus in eine Farbkonzeption einzufügen und auf eine Motorhaube sowie auf eine Werbetafel mit den Dimensionen ein Meter mal ein Meter zu applizieren. Beide Aufgabenstellungen sollten themenorientiert und visuell ansprechend eine gesamtgestalterische Einheit bilden. Der dritte Teil der Aufgabenstellung bestand aus einer Designlackierung eines Fahrzeugmodells.

Teilnehmer bildeten ein tolles Team

Die hohe Qualität und Leistungsdichte der erstellten Arbeiten forderten in besonderer Weise die Fachjury – besetzt mit den erfahrenen Fahrzeuglackierermeistern Walter Hinze, Torsten Lucassen und Arno Knöpfle – heraus. Paul Kehle, Vorsitzender der Bundesfachgruppe Fahrzeuglackierer im Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz, und Geschäftsführer Dr. Albert Bill lobten alle Teilnehmer als tolles Team. "Sie waren untereinander rücksichtsvoll und hilfsbereit, in der eigenen persönlichen Arbeit aber zielstrebig und auf Bestleistung ausgerichtet. Die Stimmung beim diesjährigen Bundesleistungswettbewerb war einzigartig." Deutsche Meisterin wurde Heidi Frank (Ausbildungsbetrieb: Lackierzentrum Höchstadt e.K., Höchstadt a.d. Aisch) aus Bayern. Zweiter und Dritter wurden Oliver Pabst (Ausbildungsbetrieb: Daffner Car Group GmbH, Leipzig) aus Sachsen bzw. Alexander Lahr (Ausbildungsbetrieb: Kind Fahrzeuglackierung GmbH, Dierdorf) aus Rheinland-Pfalz.

Das ist der PLWDie Gewinner konnten sich über eine Urkunde und einen Geldpreis freuen. In die Schar der Gratulanten reihten sich auch die Vertreter von PPG, Mirka und Sata ein, die den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wertvolle Sachpreise und Gutscheine für Trainings überreichten. Ein Sonderlob verteilte Dr. Bill an die PPG-Vertreter. "Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an den Vorbereitungen in der Technik, der Organisation des Rahmenprogramms und der Betreuung während der drei Tage mitwirkten, haben zum guten Gelingen des Wettbewerbs beigetragen und Anteil an den gezeigten Leistungen."