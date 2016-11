Meister und Meisterinnen des guten Klangs

Sieben junge Musikinstrumentenbauer wurden Bundessieger beim PLW in Ludwigsburg. Die Titel gingen nach Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz.

Sie holten den Titel als erste Bundessieger (v.l.): Benjamin Herrmann (Orgelbauer), stellvertretender Innungsobermeister Thomas Gärtner, Felix Eul (Klavier- und Cembalobauer), Ronja Metz (Metallblasinstrumentenmacherin) und Clemens Horn (Holzblasinstrumentenmacher); Foto: Oscar-Walcker-Schule Ludwigsburg

Beim "Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks – Profis leisten was (PLW)" im Musikinstrumentenbauerhandwerk traten acht engagierte Junghandwerker aus vier Bundesländern an. An der Oscar-Walcker-Schule Ludwigsburg konnten sie ihr handwerkliches Geschick unter Beweis stellen. Die berufliche Schule bildet bundesweit und international junge Musikinstrumentenbauer aus. Wie bereits seit 25 Jahren, hatte auch dieses Jahr Helga Reiser aus Biberach die Organisation übernommen.

"Die aus unterschiedlichen Bundesländern angereisten Kandidatinnen und Kandidaten kamen beim Wettbewerb ganz schön ins Schwitzen", berichtet Norbert Huber von der Oscar-Walcker-Schule Ludwigsburg. In einem recht ambitionierten Zeitrahmen von nur fünf Stunden mussten die Junghandwerker bereits ab 8 Uhr unter strenger Aufsicht ganz bestimmte Teile eines Musikinstrumentes aus ihrem Fachbereich herstellen.

Das ist der PLWFür diese Prüfungsstücke vergibt die Fachjury, darunter der stellvertretende Innungsobermeister Thomas Gärtner, bei der Bewertung maximal bis zu einhundert Punkte. "Nur wer von den Junggesellen in seinem Beruf mindestens die Note gut erreicht, das entspricht 81 Punkte, wird Bundessieger. Verliehen werden in jedem Gewerk bis zu drei Auszeichnungen – vom ersten bis zum dritten Bundessieger", so Huber.

Bei den Metallblasinstrumentenmachern wurde Ronja Metz (Ausbildungsbetrieb: Gebrüder Alexander, Mainz) aus Rheinland-Pfalz erste Bundessiegerin. Den zweiten Platz erreichte Stefan Mohr (Ausbildungsbetrieb: Christoph Endres, Nürnberg) aus Bayern.



Den PLW-Sieg bei den Holzblasinstrumentenmachern holte Clemens Horn (Ausbildungsbetrieb: Guntram Wolf, Kronach) aus Bayern. Mira Decker (Ausbildungsbetrieb: Johanna Kronthaler, Karlsruhe) aus Baden-Württemberg belegte den zweiten Platz.



Bei den Orgelbauern, Klavier- und Cembalobauern sowie Zupfinstrumentenmachern wurde jeweils nur ein erster Bundessieger ermittelt. Bester ihres Fachs können sich Benjamin Herrmann (Ausbildungsbetrieb: Wolfram Stützle, Waldkirch) aus Baden-Württemberg, Felix Eul (Ausbildungsbetrieb: Klavier Kreisel, Fürth) aus Bayern und Dominik Geiger (Ausbildungsbetrieb: Gerald Marleaux, Clausthal-Zellerfeld) aus Niedersachsen nennen. Letzterer legte seine Prüfung in Klingenthal ab.



"Die Sieger auf Bundesebene können mit Recht stolz auf ihre Leistung sein. Als Preisträger des Leistungswettbewerbs dürfen sie sich aber darüber hinaus über eine finanzielle Förderung ihrer beruflichen Karriere freuen", erklärt Norbert Huber.