Christoph Rapp mauert sich zum Gold

Neuer deutscher Meister der Maurer ist Christoph Rapp aus Baden-Württemberg. Silber holte Kevin Ehlers aus Bayern. Den dritten Platz sicherte sich Dominik Netz aus Bayern.

Das Podium beim PLW der Maurer. Gold ging an Christoph Rapp, Silber an Kevin Ehlers, Bronze an Dominik Netz; Foto: ZDB/Küttner