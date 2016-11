Betonbauer Medin Murati vergoldet seine Leistung

Murati Medin belegte beim Bundesleistungswettbewerb der Betonbauer den ersten Platz; Foto: ZDB/Küttner

Das ist der PLWBeim "Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks – Profis leisten was (PLW)" im Beton- und Stahlbetonbauerhandwerk mussten die Junghandwerker während ihres eintägigen Wettbewerbs eine Elementschalung für eine Wandecke ohne Bewehrung erstellen, die anschließend auf dem Bau mit Beton ausgegossen werden würde. Die Einsprünge, Abschrägungen und Ausrundungen dieser Wandecke wurden mit Zuschnitttafeln und Schalbrettern konstruiert. Die Stirnabrundung war in gleichen Fugenabschnitten einzuteilen. Eine der Stirnschalung blieb offen, damit das Schalungsprinzip gut erkennbar war.

Medin Murati (Ausbildungsbetrieb: Kutter GmbH & Co. KG, Memmingen) aus Bayern meisterte die Herausforderungen am besten. Der 19-Jährige zeigte sich überrascht von seinem Erfolg und freute sich: "Schön, dass es geklappt hat." Jonas Knaack aus Niedersachsen musste sich mit dem zweiten Platz begnügen. Er war überrascht von seinem Erfolg und letztlich mit dem Titel des Vizemeisters sehr zufrieden. Der 20-Jährige hatte ein schweres Erbe angetreten. Knaack war bei Beco Hoch- und Ingenieurbau GmbH in Scheeßel ausgebildet worden – der Firma, aus der auch der amtierende Vizeweltmeister der Beton- und Stahlbetonbauer, Dennis Behrens, stammt. Den Sprung aufs Podium schaffte auch Henrik Fleischer (Ausbildungsbetrieb: Bauunternehmung Crone GmbH, Velbert) aus Nordrhein-Westfalen. Mit seinem dritten Platz war der 20-Jährige ebenfalls sehr zufrieden, so der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB).