Ahmad Tawana ist deutscher Meister der Stuckateure

Angesichts der starken Konkurrenz hatte Ahmad Tawana nicht damit gerechnet, dass er beim PLW den ersten Platz holen würde; Foto: ZDB/Küttner

Die Wettbewerbsteilnehmer der Stuckateure hatten beim "Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks – Profis leisten was (PLW)" die Aufgabe, eine Metallständer-Konstruktion in Trockenbau herzustellen. Aufgeteilt war die Aufgabe in vier Module. In Modul eins wurde die Metall-Unterkonstruktion in Lot und Winkel hergestellt. Modul zwei umfasste das Verputzen bzw. Spachteln aller Oberflächen und Kanten. Im dritten Modul (Stuck) wurde zunächst eine Stuck-Schablone hergestellt und anschließend auf dem Zugtisch ein Stuckprofil gezogen. Anschließend wurde das Stuckprofil nach Plan zugesägt, versetzt und eingeputzt. Bei Modul vier, "Freie Gestaltung" genannt, hatten die Teilnehmer die Aufgabe, eine fest definierte Fläche nach eigenen Vorstellungen mit Putz und Farbe frei zu gestalten, fasst der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) zusammen.

Ahmad Tawana (Ausbildungsbetrieb: Hans-Hermann Hürth, Brühl) holte den PLW-Sieg im Stuckateurhandwerk nach Nordrhein-Westfalen. Der 26-Jährige war sprachlos ob seines Erfolges. "Angesichts der starken Konkurrenz hatte ich nicht mit diesem Erfolg gerechnet." Silber konnte Alexander Schmidt (Ausbildungsbetrieb: Brückl GmbH & Co. KG, Würzburg) aus Bayern holen. Der 20-Jährige bezeichnete den Wettbewerb als "hartes Rennen" und zeigte sich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Bronze ging an Mike-Peter Hoff (Ausbildungsbetrieb: Stuckateurbetrieb Rudolf Steffes GmbH, Saarbrücken) aus dem Saarland. Der 22-Jährige hatte nie damit gerechnet, überhaupt an der deutschen Meisterschaft teilzunehmen, und war demzufolge sehr überrascht von seinem Erfolg.

Das ist der PLWInsgesamt haben 60 Teilnehmer bei der Deutschen Meisterschaft in den bauhandwerklichen Berufen um Gold-, Silber- und Bronzemedaillen gekämpft. Der Wettbewerb, veranstaltet vom Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, fand in der Ausbildungsstätte der Baugewerbe-Innung für den Kreis Herzogtum Lauenburg statt. Beton- und Stahlbetonbauer, Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Maurer, Straßenbauer, Stuckateure, Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer und Zimmerer zeigten während der Wettbewerbe Bestleistungen. Es war der 65. Wettbewerb dieser Art. Zugelassen waren Kammer- und Landessieger in den jeweiligen Berufen.