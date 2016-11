Bester Straßenbauer wird Sebastian Krewel

In Mölln mussten die Straßenbauer beim PLW den Narrenspiegel des Till Eulenspiegel pflastern. Sebastian Krewel hat die Jury mit seinen Leistungen am meisten überzeugt.

Beim PLW in Mölln mussten die Straßenbauer den Narrenspiegel des Till Eulenspiegel als Emblem für eine Fußgängerzone erstellen; Foto: ZDB/Küttner

Die Straßenbauer hatten während des eintägigen "Leistungswettbewerbs des Deutschen Handwerks – Profis leisten was (PLW)" den Narrenspiegel des Till Eulenspiegel als Emblem für eine Fußgängerzone zu erstellen. Das Natursteinkleinpflaster war als Muldenrinne mit 1,5 cm Stichmaß hammerfest zu versetzen, ebenso das Mosaikpflaster, das in die vorhandenen Flächen ebenfalls gemäß Querprofilen hammerfest zu versetzen war. Die Bettung der Kleinpflasterfläche konnte abgezogen werden und die Oberfläche wurde ebenfalls hammerfest verlegt. Das fertige Werkstück war mit Sand einzufugen und sauber abzukehren.

Gold ging an Sebastian Krewel (Ausbildungsbetrieb: H + P Schilles Tiefbau, Mechernich) aus Nordrhein-Westfalen. Der 19-Jährige freute sich über seinen Erfolg. "Es ist super." Auf den Silberrang des Podiums kletterte Luis Kindle (Ausbildungsbetrieb: Knäble GmbH, Biberach) aus Baden-Württemberg. Der 21-jährige Straßenbauer war sehr zufrieden über seinen Erfolg. Der drittplatzierte Yannick Horten (Ausbildungsbetrieb: HTI-Bau GmbH, Daun-Pützborn) aus Rheinland-Pfalz hatte angesichts der für ihn anspruchsvollen Aufgabe nicht mit einem Platz auf dem Treppchen gerechnet.

Das ist der PLWInsgesamt haben 60 Teilnehmer bei der Deutschen Meisterschaft in den bauhandwerklichen Berufen um Gold-, Silber- und Bronzemedaillen gekämpft. Der Wettbewerb, veranstaltet vom Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, fand in der Ausbildungsstätte der Baugewerbe-Innung für den Kreis Herzogtum Lauenburg statt. Beton- und Stahlbetonbauer, Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Maurer, Straßenbauer, Stuckateure, Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer und Zimmerer zeigten während der Wettbewerbe Bestleistungen. Es war der 65. Wettbewerb dieser Art. Zugelassen waren Kammer- und Landessieger in den jeweiligen Berufen.