Zimmerer Simon Schwab – fast perfekt

Simon Schwab konnte beim PLW der Zimmerer 99 von 100 möglichen Punkten auf seinem Konto verbuchen; Foto: ZDB/Küttner

Die Zimmerer hatten beim "Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks – Profis leisten was (PLW)" ein Dachstuhlmodell zu konstruieren. Es handelte sich um ein Turmdach mit geneigter Traufe eingeschiftet in eine steigende Dachfläche, so der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB). Die Aufgabe war in drei Module eingeteilt. Zuerst musste das Grundmodell, ein Schwellenkranz mit Binderkonstruktion, erstellt werden. Dann folgte das Turmdach mit Klauenschiften und steigender Traufe. Zum Schluss wurden drei verschieden verkantete Schrägsparren bei geneigtem First konstruiert und eingebaut.

Simon Schwab (Ausbildungsbetrieb: Christoph Ziegler, Dietenhofen) aus Bayern war der beste Wettbewerbsteilnehmer der Bauberufe überhaupt. Der 22-jährige Zimmerer hatte für sein Werkstück 99 von 100 Punkten bekommen. Mit seinem Erfolg hatte er nicht gerechnet: "Die Modelle der Konkurrenten sahen auch sehr gut aus." Zweiter Bundessieger wurde Alexander Bruns (Ausbildungsbetrieb: Wolfgang Schlatter, Kleinkarlbach) aus Rheinland-Pfalz. Der 19-jährige Silbermedaillengewinner kommentierte seinen Erfolg mit wenigen Worten: "Grandios! Nicht damit gerechnet! Überglücklich!" Das Treppchen komplettiert Matthias Fröhlich (Ausbildungsbetrieb: Adolf Scharnweber Hochbau GmbH, Sterley) aus Schleswig-Holstein. Der 23-Jährige war glücklich über das Ergebnis und freute sich über seinen Erfolg.

Das ist der PLWInsgesamt haben 60 Teilnehmer bei der Deutschen Meisterschaft in den bauhandwerklichen Berufen um Gold-, Silber- und Bronzemedaillen gekämpft. Der Wettbewerb, veranstaltet vom Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, fand in der Ausbildungsstätte der Baugewerbe-Innung für den Kreis Herzogtum Lauenburg statt. Beton- und Stahlbetonbauer, Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Maurer, Straßenbauer, Stuckateure, Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer und Zimmerer zeigten während der Wettbewerbe Bestleistungen. Es war der 65. Wettbewerb dieser Art. Zugelassen waren Kammer- und Landessieger in den jeweiligen Berufen.