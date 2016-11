Lohnende Reise für Lucas Tafelmeier

Lucas Tafelmeier (M.) kehrte mit einer Goldmedaille vom PLW der Brunnenbauer nach Bayern zurück. Tim Löchte (l.) aus Nordrhein-Westfalen holte Silber. Den dritten Platz belegte Johannes Utecht aus Mecklenburg-Vorpommern; Foto: ZDB/Küttner

Die Brunnenbauer hat beim "Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks – Profis leisten was (PLW)" im Bau-ABC Rostrup in Bad Zwischenahn eine herausfordernde Aufgabe erwartet: die Sanierung einer Grundwassermessstelle. Dazu war die Grundwassermessstelle mit einer Kamera abzufahren und die Schadstellen zu identifizieren. Anschließend mussten Sanierungsvorschläge erarbeitet und dem Bauherren und Auftraggeber präsentiert werden.

Als erster Bundessieger ging Lucas Tafelmeier aus Bayern aus dem Wettkampf hervor. Tim Löchte aus Nordrhein-Westfalen wurde Zweiter. Den dritten Platz belegte Johannes Utecht aus Mecklenburg-Vorpommern.

Das ist der PLWInsgesamt haben 60 Teilnehmer bei der Deutschen Meisterschaft in den bauhandwerklichen Berufen vom 12. bis 14. November in Mölln um Gold-, Silber- und Bronzemedaillen gekämpft. Der Wettbewerb, veranstaltet vom Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, fand in der Ausbildungsstätte der Baugewerbe-Innung für den Kreis Herzogtum Lauenburg statt. Beton- und Stahlbetonbauer, Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Maurer, Straßenbauer, Stuckateure, Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer und Zimmerer zeigten während der Wettbewerbe Bestleistungen. Es war der 65. Wettbewerb dieser Art. Zugelassen waren Kammer- und Landessieger in den jeweiligen Berufen.