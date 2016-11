Beste Kfz-Experten aus Brandenburg und Hessen

Elianore Ett und Kai Mrotzek (1. und 2.v.l.) teilten sich beim PLW der Automobilkaufleute den dritten Platz. Den Bundessieg holte Alexander Hanstein (4.v.l.). Platz zwei belegte Automobilkauffrau Celine Vogler (2.v.r.). Den Bundessieg beim PLW der Kfz-Mechatroniker konnte sich Timo Ristau (4.v.r.) sichern. Zweiter wurde Johannes Waffler (3.v.l.), Dritter Daniel Oesterreich; Foto: autoFACHMANN/Schmidt

Nach eintägigem Wettkampf hat Timo Ristau (Ausbildungsbetrieb: AS Autoservice Skrandis, Fürstenwalde) den "Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks – Profis leisten was (PLW)" der Kfz-Mechatroniker in Freiburg gewonnen. Der 25-jährige Brandenburger verwies damit Johannes Waffler (Ausbildungsbetrieb: Auto Bierschneider, Mühlhausen) aus Bayern auf den zweiten Platz. Der 20-jährige hat aufgrund der festgelegten Altersgrenze die Chance auf eine Fahrkarte zum europäischen Berufswettbewerb EuroSkills 2019 in Budapest. Den dritten Platz belegte Daniel Oesterreich (Ausbildungsbetrieb: Stern Auto GmbH Center, Rostock) aus Mecklenburg-Vorpommern.

Um sich für den Wettkampf auf Bundesebene zu qualifizieren, waren die Kfz-Mechatroniker bereits als Sieger aus Kammer- und Landeswettbewerben hervorgegangen. An 13 Stationen lösten die 14 Kfz-Mechatroniker-Gesellen Aufgaben aus dem Werkstattalltag. Dabei mussten sie unter anderem eine Aufgabe komplett in Englisch bearbeiten, und ein Fahrzeug war mit mehreren Fehlern präpariert.

Automobilkaufmann aus Hessen gewinnt

Sechs Kandidaten stellten sich zeitgleich dem Bundesleistungswettbewerb der Automobilkaufleute. Schriftlich lösten sie Aufgaben aus den Bereichen Finanzdienstleistungen sowie Vertriebs- und Serviceleistungen. In Fachgesprächen empfahlen sie Kunden das passende Auto oder erarbeiteten ein Marketingkonzept.

Alexander Hanstein (Ausbildungsbetrieb: Autohaus Rainer Schulze, Reichelsheim) aus Hessen entschied den Wettkampf für sich. Silber ging an Celine Vogler (Ausbildungsbetrieb: autohaus Jörg Pattusch GmbH & Co.KG, Dresden) aus Sachsen, Bronze an Elianore Ett (Ausbildungsbetrieb: Aloys Klöker GmbH & Co.KG, Vechta) aus Niedersachsen und Kai Mrotzek (Ausbildungsbetrieb: Erhardt AG, Ilmenau) aus Thüringen. Drei der Sieger haben bereits den Fokus auf eine weitere Ausbildung in der Branche gelegt: Während Elianore Ett bereits an der Bundesfachschule des Kfz-Gewerbes (BFC) in Northeim studiert, planen Alexander Hanstein und Celine Vogler dort eine Weiterbildung zu beginnen.

Das ist der PLWDie Gewinner beider Leistungswettbewerbe wurden mit einem Weiterbildungszuschuss des Landesverbandes des Kraftfahrzeuggewerbes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Die Schecks überreichte Hauptgeschäftsführer Carsten Beuß.