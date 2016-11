Stars der E-Handwerke im Rampenlicht

Sieger und Gratulanten (v.l.): Eckhard Müller (GGK), Andreas Willhardt, Pawel K. Bächtle, Fabian Schneider, Lukas Kollmann, Markus Rohrhirsch, Max Kromeich, Michael Schmidt, Lothar Hellmann (ZVEH-Präsident) und Manfred Köhler (BLW-Chef). Foto: ZVEH/Jessica Franke

An den beiden Tagen des "Leistungswettbewerbs des Deutschen Handwerks – Profis leisten was (PLW)" der E-Handwerke lieferten sich die 54 Teilnehmer einen hochklassigen Wettkampf im Bundestechnologiezentrum für Elektro- und Informationstechnik (BFE) in Oldenburg. Die Belohnung folgte bei einer Gala in der Weser-Ems-Halle: Dort wurden die Sieger gekürt und auch ihre Mitstreiter gebührend gefeiert.

Sieger aller sieben Ausbildungsberufe

Bei den Elektronikern der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik siegte Markus Rohrhirsch (Ausbildungsbetrieb: Elektro Schattenkirchner GmbH, Garching) aus Bayern. Vizemeister wurde Stefan Schleder (Ausbildungsbetrieb: Elektro Udo Simonis, Schüller) aus Rheinland-Pfalz. Platz drei holte Marco Frei (Ausbildungsbetrieb: Elektroservice Dietz, Offenburg) aus Baden-Württemberg.

Beim PLW der Elektroniker Fachrichtung Automatisierungstechnik setzte sich Andreas Willhardt (Ausbildungsbetrieb: Willich Elektrotechnik GmbH, Bebra) aus Hessen gegen die Konkurrenz durch. Auf den zweithöchsten Platz des Podiums kletterte Hendrik Terschluse (Ausbildungsbetrieb: Fooke GmbH, Borken) aus Nordrhein-Westfalen. Platz ging ins Saarland an Christian Meyer (Ausbildungsbetrieb: RESA Systems GmbH, Saarwellingen).

Deutscher Meister der Elektroniker Fachrichtung Informations- und Telekommunikationstechnik darf sich Lukas Kollmann (Ausbildungsbetrieb: Wisstel GmbH, Lippstadt) aus Nordrhein-Westfalen nennen. Platz zwei belegte Kevin Lippe (Ausbildungsbetrieb: Hammer Meldetechnik GmbH, Bremen) aus Bremen.

Bei den Systemelektronikern erreichte Fabian Schneider (Ausbildungsbetrieb: Erhardt + Leimer GmbH, Stadtbergen) aus Bayern den ersten Platz. Zweiter wurde Jonas Haydn (Ausbildungsbetrieb: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik e.V., Stuttgart) aus Baden-Württemberg. Den fehlenden Platz auf dem Podium besetzte Thorben Fangmann (Ausbildungsbetrieb: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg) aus Niedersachsen.

Max Kromeich (Ausbildungsbetrieb: Baumüller Reparaturwerk GmbH, Nürnberg) aus Bayern konnte sich über den PLW-Sieg bei den Elektronikern für Maschinen und Antriebstechnik freuen. Ihm folgen Dirk Ridder (Ausbildungsbetrieb: Tennie Elektromaschinen GmbH & Co. KG, Papenburg) aus Niedersachsen und Julius Koch (Ausbildungsbetrieb: Karle und Fuhrmann - Marine und Industrie Reparatur GmbH, Bremerhaven) aus Bremen auf den Plätzen zwei und drei.

In den hohen Norden ging der PLW-Titel bei den Informationselektronikern Schwerpunkt Geräte- und Systemtechnik). Bundessieger wurde Pawel Keoma Bächtle (Ausbildungsbetrieb: Sierck Multimedia, Steinbergkirche) aus Schleswig-Holstein.

Erster Bundessieger der Informationselektroniker mit dem Schwerpunkt Bürosystemtechnik wurde Michael Schmidt (Ausbildungsbetrieb: Hees Bürowelt GmbH, Siegen) aus Nordrhein-Westfalen. Peter Stellmacher (Ausbildungsbetrieb: Resin GmbH & Co. KG, Binzen) aus Baden-Württemberg landete auf dem Silberrang. Platz drei belegte Joshua Maier (Ausbildungsbetrieb: BSA Systemhaus GmbH, Memmingen) aus Bayern.

Großes Lob für die Teilnehmer

Das ist der PLWManfred Köhler, Leiter des PLW, war voll des Lobes über die Leistungen der Nachwuchskräfte: "Das hohe Niveau des Teilnehmer verdient größten Respekt. Jeder, der mitgemacht hat, darf sich als Sieger fühlen und hat beste Karriereperspektiven. Denn schon auf Landesebene mussten hervorragende Leistungen erbracht werden, um sich überhaupt für die Deutschen Meisterschaften hier in Oldenburg zu qualifizieren."

Geld- und Sachpreise für die Bundessieger

Der Schirmherr der diesjährigen Veranstaltung, Eckhard Müller (Geschäftsführer GGK) überreichte allen Siegern ein iPad. Ein besonders hochwertiges Exemplar erhielt dabei der Teilnehmer mit dem besten Gesamtergebnis: Andreas Willhardt. Einen Sonderpreis gab es auch für Markus Rohrhirsch: Als Sieger bei den Elektronikern Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik lädt ihn die DKE (Deutsche Kommission Elektrotechnik) zur nächsten Generalversammlung der IEC (International Electrotechnical Commission) im kommenden Jahr nach Wladiwostok in Russland ein. Außerdem durften sich beide über eine vom ZVEH ausgelobte Prämie von 1.000 Euro freuen, die jeder Erstplatzierte in den einzelnen Disziplinen erhielt. Die Zweit- und Drittplatzierten bekamen jeweils 800 beziehungsweise 600 Euro.

Schirmherr Müller ermutigte die Teilnehmer, den von ihnen so erfolgreich begonnenen Karriereweg zielstrebig weiter zu beschreiten. Er sagte: "Jeder, der hier mitgemacht hat, ist ein echter E-Champion. Mit ihren fantastischen Leistungen besitzen sie ein Alleinstellungsmerkmal im Markt, das ihr berufliches Fortkommen enorm unterstützen wird."

Dank an die Ausbildungsbetriebe

Auch Lothar Hellmann, Präsident des ZVEH und gleichzeitig Vorsitzender des Vereins zur Berufs- und Nachwuchsförderung in den elektro- und informationstechnischen Handwerken, war hocherfreut über die phänomenalen Leistungen der jungen E-Handwerker.

Sie seien in ihrem Alter schon Vorbild für alle kommenden Jahrgänge. Hellmann dankte auch den Ausbildungsbetrieben, die einen wesentlichen Anteil an der erfolgreichen Durchführung der Deutschen Meisterschaften haben. "Es ist ihr fachliches und menschliches Können bei der Ausbildung unseres Branchennachwuchses, das es uns ermöglicht, in Oldenburg die besten Gesellen eines jeden Bundeslandes zum alljährlichen Entscheid antreten zu lassen."

Einigen Betrieben und Unternehmen sei es schon des Öfteren gelungen, einen Teilnehmer nach Oldenburg zu entsenden – der Rekord liegt bei sieben Teilnahmen seit 2007. Einen weiteren Dank richtete Hellmann an die zahlreichen Investoren, die den BLW finanziell oder mit Sachleistungen unterstützen. "Damit demonstrieren sie in jedem Jahr aufs Neue ihre Verbundenheit mit den Nachwuchskräften der E-Branche", hob der ZVEH-Präsident hervor.

Er mahnte zudem, dass es nach wie vor von großer Bedeutung sei, auch zukünftig qualifizierte junge Fachkräfte für die E-Handwerke zu gewinnen. Nur so könne mit Herausforderungen der Digitalisierung Schritt gehalten werden. Denn schließlich, so betonte Hellmann, komme dem E-Handwerk in diesem Prozess eine maßgeblich gestaltende Rolle zu.