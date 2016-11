Nur Siegerinnen beim PLW des Bäckerhandwerks

Siegerin des Bundesleistungswettbewerbs bei den Bäckern wurde Katharina Kempf (mit Pokal, vorne links). Gold im Verkauf holte Stephanie Lang (mit Pokal, vorne rechts); Foto: akademie-weinheim.de/Peter Seydel

20 junge Menschen haben sich in diesem Jahr auf den Weg zur Bundesakademie nach Weinheim gemacht, um beim "Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks – Profis leisten was (PLW)" mitzumachen. Bei den Bäckern traten zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer an, bei den Fachverkäufern waren es acht. Das Wettbewerbsthema lautet "Märchen". Nach spannenden Wettkämpfen konnte sich die zwölfköpfige Jury auf jeweils drei Bundessiegerinnen einigen.

Im Bundeswettbewerb der jungen Bäckergesellinnen und -gesellen konnte sich am Ende die bayerische Landessiegerin Katharina Kempf (Ausbildungsbetrieb: Konditorei-Bäckerei Roland Streicher, Großhabersdorf) durchsetzen, vor Ivon Schwellenberg (Ausbildungsbetrieb: Café Bäckerei Tismes, Schmallenberg-Bödefeld) aus Nordrhein-Westfalen und Lisa-Monique Baumann (Ausbildungsbetrieb: Thilo’s Backstube, Schorndorf) aus Baden-Württemberg.

Die gleichen drei Bundesländer lagen auch im Wettbewerb für Bäckereifachverkäuferinnen vorne, allerdings in veränderter Reihenfolge. Deutsche Meisterin wurde Stephanie Lang (Ausbildungsbetrieb: Meisterbäckerei Schneckenburger GmbH & Co. KG, Tuttlingen) aus Baden-Württemberg, gefolgt von Antonia Netter (Ausbildungsbetrieb: Backhaus Fuchs e.K., Altdorf b. Nürnberg) aus Bayern und Vanessa Kieckhöfer (Ausbildungsbetrieb: Malzers Backstube, Gelsenkirchen) aus Nordrhein-Westfalen.

Abstimmung bei Facebook

Bei einem ergänzend durchgeführten öffentlichen Voting bei Facebook haben in nur 14 Stunden über 3.500 Personen durch ein "Gefällt mir" über ihre persönlichen Favoriten abgestimmt. Dabei wurde die Deutsche Meisterin Katharina Kempf aus Bayern am häufigsten mit "Gefällt mir" bedacht, ebenso die Siegerin bei den Bäckereifachverkäuferinnen Stephanie Lang aus Baden-Württemberg.

Die Erstplatzierten beider Wettbewerbe wurden mit Fortbildungsgutscheinen des Zentralverbandes des Deutschen Bäckerhandwerks im Wert von jeweils 3.000 Euro ausgestattet, die für einen Meisterkurs oder eine Ausbildung zur Verkaufsleiterin genutzt werden können. Ferner werden alle drei Erstplatzierte beider Wettbewerbe in die Begabtenförderung des Deutschen Handwerks aufgenommen. Karlheinz und Marga Wiesheu von der Wiesheu-Stiftung waren bei der Siegerehrung zugegen und vergaben an die jeweils drei Platzierten Förderpreise.

Hohe Leistungsdichte

Das ist der PLWVizepräsident Wolfgang Schäfer vom Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks, zugleich Juryvorsitzender des Wettbewerbs, lobte in seiner Rede die außerordentlich hohe Leistungsdichte sowie das ehrenamtliche Engagement seiner zwölf Jurymitglieder aus dem gesamten Bundesgebiet. Auch der diesjährige Botschafter des Deutschen Brotes, Schauspieler Simon Licht, ließ es sich nicht nehmen, zum Wettbewerb vorbei zu schauen und den jungen Menschen bei der Siegerehrung zu gratulieren.

"Wir freuen uns über die große Teilnehmerzahl in diesem Jahr sowie über das außerordentlich hohe Niveau", so Juryvorsitzender Wolfgang Schäfer: "Ganz besonders danke ich den Ausbildungsbetrieben, die durch eine exzellente Ausbildung die Grundlage für die gezeigten Leistungen gelegt haben."

Das Wettbewerbsthema der Landeswettbewerbe und der Deutschen Meisterschaft 2017 steht bereits fest. Es lautet: Europa.