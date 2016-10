Eine wichtige Entscheidung und ihre Folgen

Das Bundesarbeitsgericht hat eine überraschende Entscheidung gefällt (Foto: 123rf)

"Eigentlich wollte ich den Brief meines Anwalts erst nach meinem Urlaub öffnen, um noch ein paar ruhige Tage zu haben", meint Fliesenleger Udo Müller aus Ratingen. Schließlich ging es um seine Existenz. Satte 88.000 Euro verlangte die Sozialkasse Bau (Soka-Bau) von ihm, Beitragszahlungen für die vergangenen acht Jahre. Eine Summe, die für das kleine Unternehmen das Aus bedeutet hätte. Lange Zeit hat Müller sich gegen die Forderungen gewehrt und vor den unteren Gerichten verloren.

Aber nun hat sich das Bundesarbeitsgericht (BAG) in letzter Instanz auf seine Seite gestellt (Beschlüsse vom 21. September 2016, Az. 10 ABR 48/15 und 10 ABR 33/15). Dass die Erfurter Richter die Allgemeinverbindlicherklärungen (AVE) der Soka-Bau-Tarifverträge kippen würden, kam für viele Beobachter überraschend. Das Gericht begründete dies vor allem damit, das Bundesarbeitsministerium habe keine belastbaren Zahlen dafür vorgelegt, dass die notwendigen 50 Prozent an tarifgebundenen Arbeitgebern in der Branche erreicht würden.

Ein weiteres Argument war, dass in den Jahren 2008 und 2010 zudem nicht einmal die zuständigen Minister, sondern nur die Referatsleiter die AVE verfügt hatten. Folge der unwirksamen AVE ist, dass von Oktober 2007 bis Dezember 2011 und in 2014 nur tarifgebundene Arbeitgeber in die Soka-Bau einzahlen mussten. Alle anderen Baubetriebe waren nicht verpflichtet, Beiträge zu leisten.