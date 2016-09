"Goldener Bulli" für engagierte Handwerker

Mit der Verleihung des Preises "Der Goldene Bulli" soll der herausragende, freiwillige und unentgeltliche Beitrag eines Handwerkbetriebes zum gesellschaftlich-sozialen Leben gewürdigt und belohnt werden. Foto: VW



Öffentliches Engagement ist der soziale Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Neudeutsch heißt es Corporate Social Responsibility (CSR). Es ist nicht nur eine Frage des Geldes, sondern auch des Willens, etwas für die Gemeinschaft aktiv zu tun. Kaum einer weiß das besser als der Chef eines Handwerksbetriebs, der in seinem Team keine anonyme Belegschaft sieht, sondern eine soziale Verantwortung spürt, sich um seine Mitarbeiter zu kümmern.



Denn Handwerker engagieren sich auch sonst überdurchschnittlich. Sie

bilden über Bedarf aus

engagieren sich in der Ausbildung Benachteiligter und Behinderter

leisten Freiwilligenarbeit im sozialen Bereich

sanieren und renovieren kostenlos oder nur gegen Materialkosten Kindergärten, Altenheime und andere soziale Institutionen

spenden Sach-, Geld- und Arbeitsmittel in Notfällen

helfen Mitarbeitern, Familie und Beruf zu vereinen

unterstützen mit humanitären Maßnahmen in Katastrophengebieten

bringen sich ehrenamtlich in Gesellschaftsprojekte ein.



Das ist nur ein kleiner Ausschnitt des gesellschaftlichen Engagements, das handwerkliche Betriebsinhaber oft im Verborgenen leisten. Und genau dieses Engagement wollen wir in den Mittelpunkt stellen. Und den Besten mit einem neuen weißen VW-T6-Transporter belohnen. Wir, das sind Volkswagen Nutzfahrzeuge, das Deutsche Handwerksblatt, die Deutsche Handwerkszeitung und das Norddeutsche Handwerk.



Sie haben Ihr Engagement in den Kurzbeschreibungen erkannt oder sind noch in ganz anderen Bereichen ehrenamtlich aktiv? Dann machen Sie mit: Wir suchen Handwerksbetriebe, die Projekte mit Leuchtturmcharakter realisiert haben. Beschreiben Sie uns Ihr Projekt und bewerben Sie sich bis zum 30. September! Im Internet können Sie ein pdf-Dokument herunterladen, dass Sie ausgefüllt und unterschrieben per Post senden an: Volkswagen Nutzfahrzeuge, Der Goldene Bulli, Brieffach 2976/0, 30405 Hannover. Wer Fragen hat, wird unter der Telefonnummer 0511-798-9 07 beraten.





Der Goldene Bulli-Preis:



Mit der Verleihung des Preises "Der Goldene Bulli" soll der herausragende, freiwillige und unentgeltliche Beitrag eines Handwerkbetriebes zum gesellschaftlich-sozialen Leben gewürdigt und belohnt werden. Damit alle Betriebe eine Chance haben, berücksichtigt die Jury die Größe des Unternehmens im Verhältnis zum Engagement.

Teilnehmen können alle in Deutschland registrierten Handwerksbetriebe. Bewertet werden soziale Projekte, die innerhalb der letzten zwei Jahre umgesetzt oder begonnen wurden. Den Bewerbungsbogen finden Sie online (der-goldene-bulli.de), dort können Sie Ihr Projekt auch über einen zusätzlichen Kurzfilm vorstellen, hier finden Sie die ausführlichen Teilnahmebedingungen. Einsendeschluss ist der 30. Oktober. Die zehn besten Bewerber werden im November von der Jury ausgewählt und mit ihrem Partner zur Preisverleihung eingeladen. Der endgültige Sieger wird am 13. Dezember in Berlin gekürt. Der Sieger des "Goldenen Bullis" erhält einen neuen weißen VW-T6-Transporter.



