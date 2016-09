Design-Wettbewerb für Badkomfort

Foto: ZVSHK

Ab sofort können Hersteller der Sanitärbranche ausgewählte Produkte für den internationalen Design-Wettbewerb melden, den der Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) zum dritten Mal nach 2013 und 2015 auslobt. "Wir suchen Produktlösungen, die generationenübergreifenden Badkomfort bieten", erläutert Manfred Stather, Präsident des ZVSHK. Preiswürdige Produkte müssten sich demnach durch eine besondere Verbindung von Funktionalität, Sicherheit und Ästhetik auszeichnen. Schirmherrin ist Bundesumweltministerin Barbara Hendricks.



Wer ist zum Wettbewerb zugelassen? Neben den Herstellermarken können sich erstmals auch Handelsmarken bewerben.



Wer sitzt in der Jury? In der internationalen sitzt unter anderem Prof. Dr. Ursula Lehr, stellvertretende Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V., und der Fachpartner Design für Alle – Deutschland e. V..



Der Produkt-Award des Sanitärhandwerks wird am 16. März 2017 auf der Messe ISH in Frankfurt am Main vergeben. 2015 hatten sich neben deutschen Unternehmern auch Hersteller aus Indien, Brasilien, Dänemark und der Schweiz am Wettbewerb beteiligt.



"Wir erwarten für unseren Produktwettbewerb wieder eine ähnlich positive Resonanz. Die Betriebe unseres Handwerks sanieren im Jahr durchschnittliche eine halbe Millionen Bäder in Deutschland. Zunehmend gefragt dabei sind altersgerechte und barrierefreie Lösungen. Unser Produkt-Award trägt entschieden dazu bei, die Kompetenz unserer Betriebe gegenüber ihren Kunden zu stärken", fasst Manfred Stather die Zielsetzungen des ZVSHK zusammen.

Mehr Infos zum Wettbewerb, Teilnahmebedingungen und Anmeldeformular gibt es unter zvshk-award.com.



Einsendeschluss ist der 2. Dezember 2016.

Foto: ZVSHK