Fotowettbewerb: "Mensch, Arbeit, Handicap"

Das Thema Inklusion ist derzeit in aller Munde. Menschen mit Behinderungen haben ihren Platz im Berufs- und Arbeitsleben. Um das Thema einer breiteren Masse bekannt zu machen, hat die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) einen Fotowettbewerb mit dem Titel "Mensch, Arbeit, Handicap" ausgelobt. Gemeinsam mit dem evangelischen Magazin "Chrismon" lädt die BGW alle Fotografen ab 18 Jahren ein, am Wettbewerb teilzunehmen. Als Preisgelder winken insgesamt 22.000 Euro.

Die UN-Behindertenrechtskonvention gilt in Deutschland seit dem Jahr 2009. In ihr ist die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Handicap am Gesellschaftsleben verankert. "Dabei kommt eine wichtige Rolle der Arbeitswelt zu", sagt BGW-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Stephan Brandenburg. "Arbeit bedeutet Struktur, sie verbessert damit die Möglichkeit für Menschen mit Handicap, soziale Beziehungen aufzubauen und steigert zudem den Selbstwert."

Über den Wettbewerb

Ziel des Fotowettbewerbs ist es, einen sinnvollen Beitrag zur Inklusion zu leisten und auch die UN-Konvention umzusetzen. Im besten Fall stehen die Beiträge für den Fotowettbewerb grundsätzlich für eine Inklusion in der Arbeitswelt. Allerdings sind alle Beiträge willkommen, die sich unabhängig von der Wahl des Motivs ernsthaft der Thematik nähern. Es können entweder ein Einzelfoto oder eine Serie mit bis zu fünf Bildern pro Teilnehmer eingereicht werden.

Die Fachjury besteht aus sechs Personen: Dirk Artes (Art-Direktor bei chrismon), Peter Bialobrzeski (Professor für Fotografie an der Hochschule für Künste Bremen), Lars Lindemann (Fotochef beim GEO-Magazin), Rainer Schmidt (ehemaliger Paralympionike) sowie Dr. Ulrich Bethge und Silvia Thimm (Mitglieder des BGW-Vorstands). Bei der Siegerehrung Anfang September 2017, die im Rahmen des Fachkongresses BGW forum in Hamburg stattfinden wird, werden die 15 besten Beiträge ausgezeichnet.

Weitere Informationen zum Wettbewerb sowie die Teilnahmebedingungen sind online einzusehen. Einsendeschluss für die Wettbewerbsbeiträge ist der 31. Mai 2017.

