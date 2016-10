Wer wird Stuckateur des Jahres 2017?

Die Bewerbungsfrist um den Titel "Stuckateur des Jahres 2017" läuft noch bis Ende des Jahres. (Foto: 123rf)

Der Stuckateur des Jahres ist ein Firmenpreis, der jährlich vom Bundesverband Ausbau und Fassade im ZDB ausgeschrieben wird. Teilnehmer können sich in den Kategorien Technik, Aus- und Weiterbildung, Marketing sowie Unternehmensentwicklung bewerben, die Wettbewerbsarbeiten müssen einzeln eingereicht werden. Werden für mehrere Kategorien Wettbewerbsarbeiten eingereicht, erhöht dies die Chance auf den Branchentitel Stuckateur des Jahres 2017.

Teilnehmen können alle in Deutschland als Stuckateur in die Handwerksrolle der Handwerkskammer eingetragenen Betriebe. Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2016. Mit der Einreichung der Unterlagen wird eine Teilnahmegebühr in Höhe von 100 Euro je Unternehmen fällig. Damit soll die Veranstaltung zur Preisverleihung finanziert werden. Sie ist im Rahmen der KIT Kontakte-Ideen-Trends am 31. März 2017 in Konstanz. Das Preisgeld beträgt 15.000 Euro, neben einer Trophäe und einer repräsentativen Urkunde, kann der Gewinner das Qualitätssiegel Stuckateur des Jahres gewinnbringend für sein Unternehmen als Aushängeschild und Botschaft in seiner Werbung nutzen.

