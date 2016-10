Arbeitsschutz: Wer hat die besten Ideen?

Arbeitsschutz ist teuer – er kostet die Unternehmen jährlich rund 90 Milliarden an Bruttowertschätzung, schätzt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA). Investitionen in den Arbeitsschutz – ob auf der Baustelle, in der Fabrik oder der Bäckerei – lohnen sich also. Zusätzlich prämieren Bund, Länder und gesetzliche Unfallversicherung die besten Ideen für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz mit dem Deutschen Arbeitsschutzpreis 2017. Unternehmen und Einzelpersonen können sich bis zum 31. Januar 2017 um die Auszeichnung bewerben, es gibt insgesamt 40.000 Euro zu gewinnen.

Ausgeschrieben wird der Wettbewerb alle zwei Jahre vom Bundesarbeitsministerium, dem Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. Die Bewerbungsphase für den Deutschen Arbeitsschutzpreis 2017 läuft vom 11. Oktober bis zum 31. Januar 2017.

Teilnehmen können Unternehmen, Einzelpersonen und Institutionen aller Größen und Branchen. Eine unabhängige Expertenjury aus Wirtschaft, Politik, Verbänden und Wissenschaft nominiert dann bis zu zwölf Betriebe und Einrichtungen. Die Preiskategorien sind in "kleine und mittlere Unternehmen" sowie "große Unternehmen" eingeteilt. Die vier Gewinner erhalten jeweils 10.000 Euro Preisgeld und werden am 17. Oktober 2017 auf der A+A, der Fachmesse für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, bekannt gegeben.

Mehr Infos unter http://www.deutscher-arbeitsschutzpreis.de/

Foto: 123rf