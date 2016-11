Engagierte Betriebe gesucht!

Den Einsatz von Unternehmen für die Gesellschaft bekannt machen und Betriebe miteinander ins Gespräch bringen: Das sind die Ziele des Wettbewerbs "Mein gutes Beispiel". Eine Kategorie ist "Handwerk".

CSR steht für Corporate Social Responsibility. Es geht darum, dass Unternehmen soziale und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen mit Aktivitäten, die über das Übliche hinausgehen und nachhaltig sind. Foto: 123rf

Die Bertelsmann Stiftung und der Verein Unternehmen für die Region e.V. suchen auch in diesem Jahr wieder gemeinsam mit dem Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) kleine, mittelständische und familiengeführte Unternehmen, die sich gesellschaftlich engagieren und Verantwortung für ihre Region übernehmen.

Von Bildung, über Kultur bis Integration

Bis zum 13. Januar 2017 können sich Betriebe mit Projekten bewerben, die einzeln, gemeinsam oder mit Vereinen und Initiativen durchgeführt werden. Das Themenspektrum ist breit: Es reicht vom Engagement im Bereich Bildung, Integration, Bekämpfung sozialer Benachteiligung, Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben bis zum kulturellen Leben. 2016 gewann zum Beispiel Steinbildhauer Timothy Colin Vincent aus Wetter im Ruhrgebiet den Preis für seine Initiative "Handwerk mit Verantwortung". Zur kompletten Themenliste.

Die Kategorien von "Mein gutes Beispiel":

- Drei besonders gute Projekte werden ausgezeichnet.

- Hinzu kommt ein Preis für ein Beispiel aus dem Handwerk.

- Darüber hinaus wird dieses Jahr ein Sonderpreis zum Thema "Gesundheit" verliehen.



Fünf Preisträger werden am 30. März 2017 in einem Festakt in Berlin geehrt.



Das erhalten die Preisträger:

Unterstützung bei der Kommunikation des guten Beispiels, etwa durch professionelle Unterstützung bei der lokalen Pressearbeit und durch den Dreh einer Reportage zum Unternehmensengagement (Preisträgerfilm).

Ausrichtung eines Praxistags im Unternehmen durch die Bertelsmann Stiftung.

Vorort-Besucher aus Politik und Wirtschaft.

Die Möglichkeit, das eigene Projekt als ein gutes Beispiel auf einer Internetplattform der Organisatoren zu präsentieren.



Foto: 123rf