Mit Eigeninitiative ans Ziel

Regina und Gerd Nagel sind begeistert von ihrem neuen Auszubildenden Yohannes Tekle. (Foto: Oliver Krato)

Seite 1 von 2



Bisher hatte Gerd Nagel Pech mit seinen Auszubildenden. Nur ein einziger hat bisher in dem 1994 gegründeten Elektrobetrieb die Prüfungen bestanden. Drei weitere haben die Ausbildung abgebrochen. "Die Grundeinstellung passte nicht", sagt Nagel. Die Arbeit sei den jungen Leuten zu anstrengend gewesen. Nagel, der auch im Prüfungsausschuss tätig ist, meint, es sei keine Seltenheit, dass Azubis abbrächen. "Irgendwann sagt man sich als Betriebsinhaber, man lässt es sein", sagt er. Schließlich habe er Geld, Energie und Zeit investiert – vergeblich. Doch jetzt wagt der Unternehmer es erneut: Am 1. August hat Yohannes Tekle die Ausbildung zum Elektroniker, Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik begonnen. Der junge Mann habe ihn einfach überzeugt, schwärmt Nagel. Obwohl sein Praktikum am 19. Februar endete, habe Tekle noch während der Osterferien freiwillig mitgearbeitet. So viel Eigeninitiative habe er selten erlebt, sagt Nagel. Auch seine Mitarbeiter und die Kunden seien begeistert von dem jungen Mann.



Tekle schwärmt von dem Praktikum, weil sich immer jemand Zeit genommen habe für seine Fragen und seine Fehler korrigiert habe. Jetzt freut er sich auf die Ausbildung. Eine Herausforderung, doch mit Anfang 20 hat Tekle schon so einiges gemeistert. Mit 18 Jahren ist er ganz alleine aus seiner Heimat Eritrea geflohen, wie er erzählt. Über Äthiopien, den Sudan und Libyen, mit zum Teil längeren Aufenthalten, gelangte er schließlich auf einem Boot nach Sizilien. Drei Tage seien sie übers Mittelmeer geschaukelt, erinnert er sich. Schlimmer aber sei die Fahrt durch die Sahara gewesen: Eingepfercht zwischen vielen anderen Flüchtenden auf der offenen Ladefläche eines Pick-ups, ohne Wasser in der Hitze. Ständig habe er Angst gehabt, der Wagen könne sich auf dem sandigen, unebenen Gelände überschlagen. Geflohen sei er vor einem Regime in Eritrea, das junge Männer und Frauen willkürlich und für unbestimmte Zeit zum Militärdienst einzieht. "Es gibt keine klaren Regeln dort." Er ist das jüngste von drei Kindern. Eltern und Geschwister leben noch in dem eritreischen Dorf, in dem es keine Straßennamen gibt.

Dramatische Flucht durch die Wüste und übers Mittelmeer

Von Italien ist er im Sommer 2013 über Frankfurt, Dortmund und Hemer nach Löhne gekommen, wo er seinen Antrag auf Asyl gestellt hat. Zweieinhalb Jahre später hat er den Bescheid erhalten, dass er als Asylberechtigter anerkannt ist. Inzwischen hat er auch Reisepass und Aufenthaltstitel erhalten. Damit kann er problemlos eine Ausbildung beginnen. Die Wartezeit hat er gut nutzen können, sagt er, habe Deutsch gelernt, seinen Hauptschulabschluss anerkennen lassen und eine Fachschule für Elektrotechnik besucht. Stolz zeigt er die Belege, die bescheinigen, dass er keine einzige Schulstunde versäumt hat. Jeden Morgen sei er um 5 Uhr aufgestanden, um mit dem Bus zur Schule zu fahren. In dem Flüchtlingsheim, in dem er zuerst untergebracht war, habe er kein eigenes Zimmer gehabt und sich nicht aufs Lernen konzentrieren können. Viele Geflüchtete aus verschiedenen Ländern seien dort aufeinandergetroffen, oft zur Untätigkeit verdammt, weil sie keine Integrations- oder Sprachkurse besuchen konnten. Er habe mit einem Sozialarbeiter gesprochen und durfte wenig später in eine Wohngemeinschaft mit drei jungen Männern aus Eritrea ziehen. Dort konnte er besser lernen, und zur Praktikumsstelle war es auch nicht weit.



Bei all seiner Zielstrebigkeit hat Tekle auch immer Unterstützer gefunden: eine Frau aus Löhne, die selbst vor 16 Jahren aus Eritrea eingewandert ist und sich jetzt ehrenamtlich für Flüchtlinge einsetzt, indem sie bei Behördengängen und Arztbesuchen hilft, einen Berufsschullehrer, der bei der Praktikumssuche unterstützt hat, und nicht zuletzt Gerd Nagel und seine Frau Regina. Sie und ihre Tochter haben Yohannes Tekle dabei geholfen, eine kleine Wohnung in der Nähe zu finden oder den Antrag für Ausbildungsbeihilfe auszufüllen. Das Amtsdeutsch sei schon für sie schwierig zu verstehen gewesen, erinnert sich Gerd Nagel. Die Nagels betrachten den Einsatz als ihren Beitrag zur Integration. "Da wissen wir, dass es an der richtigen Stelle ankommt", sagt der Handwerksunternehmer. Yohannes habe sie mit seiner positiven Ausstrahlung überzeugt. Nagel ist sich sicher, dass der junge Mann "den Grips" hat, die Ausbildung zu schaffen. Der fühlt sich mittlerweile ganz in Deutschland angekommen, spielt am Wochenende mit Jungen aus Löhne und Flüchtlingsjungen Fußball und hat sich sogar an das "komische deutsche Essen" gewöhnt. Als nächste Ziele hat er die Ausbildung und den Führerschein angepeilt. Und er strahlt vor Zuversicht.



Foto: Oliver Krato