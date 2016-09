Dreh- und Angelpunkt: Die Abnahme

Bei der Abnahme muss alles gesagt werden (Foto: 123rf)

Wie erfolgt eine Abnahme? Das reicht von der förmlichen Abnahme mit Aufmaß bis hin zur Abnahme, die in der bloßen Nutzung des Werkes durch den Kunden liegt. Der Auftraggeber ist nach dem Gesetz verpflichtet, die vertragsgemäße Leistung abzunehmen. Das ist eine seiner Hauptpflichten und muss damit auch nicht besonders vereinbart werden. Achtung: Soll eine förmliche Abnahme nach der VOB/B erfolgen, muss dies ausdrücklich geregelt werden!

Die Abnahme ist sehr wichtig für den Handwerksunternehmer. Und zwar aus den folgenden Gründen:

Erst nach der Abnahme ist die Vergütung für die Arbeiten fällig. Soll etwas anderes gelten, kann das nur unter den Vertragspartnern individuell ausgehandelt, aber nicht in Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) festgelegt werden.

Das Risiko geht über

Mit der Abnahme geht die Gefahr von Verschlechterungen und/ oder einer Zerstörung des Werkes auf den Auftraggeber über. Bis dahin trägt der Handwerker die Gefahr und muss bei Beschädigungen diese auf eigene Kosten beheben. Die Kosten kann er nur dann vom eigentlichen Schädiger zurückverlangen, wenn dieser bekannt ist und ihm auch ein Verschulden nachgewiesen werden kann. Nach der Abnahme trägt der Auftraggeber das Risiko.

Mit der Abnahme beginnt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche des Kunden zu laufen. Es gibt offene und verdeckte Mängel. Letztere sind bei der Abnahme nicht sichtbar, liegen jedoch im Keim schon vor und lediglich das Symptom tritt erst später in Erscheinung. Auch für diese verdeckten Mängel ist die Abnahme der Startschuss für die Verjährungsfrist.

Praxistipp: Für in sich abgeschlossene Teilleistungen sollte eine Teilabnahme vereinbart werden. In der VOB/B ist dies in § 12 Abs. 2 geregelt.